Журналіст Нового каналу не зміг перемогти «Беркут»

Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення щодо скасування постанови про порушення кримінальної справи проти співробітників "Беркуту".

Про це "Українській правді" повідомили у профспілці "Медіафронт".

Таким чином було залишено в силі рішення Шевченківського райсуду столиці про скасування рішення прокуратури про порушення кримінальної справи щодо перешкоджання професійній діяльності журналіста Нового каналу Сергія Кутракова.

Водночас один з захисників журналіста наголосив, що "позиція Апеляційного суду помилкова і погано мотивована".

"Ми вважаємо, що заяви потерпілої особи, його свідчень вже достатньо, щоб кримінальна справа існувала. Крім заяви потерпілого є й інші матеріали", - зазначив він.

"Є два відеоматеріали, є матеріал, який складається з фотографій, які реконструюють обставини цієї справи, є акт судово-медичної експертизи, висновки експерта. Є ціла низка цілком доказових матеріалів, на основі яких можна вважати, що порушувати справу можна", - заявив адвокат.

"Нам кажуть про те, що ті відеоматеріали недостатньо об`єктивні, вони можуть бути змонтовані самим постраждалим", - зазначив він. Також, за словами захисника Кутракова, "між фактом нападу на журналіста і самою медичною експертизою пройшло близько 12 днів".

"Немає причинно-наслідкового зв`язку між фактом і тілесними ушкодженнями, тому що час у 12 днів розриває цей зв`язок", - пояснив він.

Адвокат вважає, що "суд став на формальну точку зору". "Він сказав, що немає доказів того, що саме ці люди брали участь: відеоматеріалів недостатньо, свідчень потерпілого недостатньо, тілесні ушкодження відносити до цих осіб неможна", - сказав адвокат.

За його словами, "позиція апеляційного суду визначається тією політичною ситуацією, в якій знаходиться суд". Співрозмовник зазначив, що сторона журналіста буде подавати касацію.

Також вони мають намір зустрітися зі слідчим, який перебуває у відпустці, "тому що у матеріалах справи є багато "білих плям". Зокрема, за словами адвоката, у матеріалах немає "протокольного опізнання".

Як відомо, 12 липня Шевченківський суд скасував постанову про порушення кримінальної справи щодо перешкоджання професійній діяльності журналіста Сергія Кутракова.

Це рішення суд прийняв, задовольнивши скаргу "Беркуту", подану у відповідь на порушення кримінальної справи.

8 квітня у приміщенні Українського дому кореспондент Нового каналу, виконуючи редакційне завдання, проводив зйомку сюжету про відкриття фотовиставки "Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА".

Коли розпочалася штовханина між організаторами виставки та ВО "Свобода", Кутраков фіксував ці події на камеру, у зв`язку з цим охоронці виштовхали його за двері, "завдавши йому при цьому тілесних ушкоджень".