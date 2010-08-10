ГМ "Опора": прийом до вузів через Інтернет - просто липа

Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга АЙВАЗОВСЬКА називає популістськими заяви про те, що в 2011 році буде запроваджено прийом документів до вищих навчальних закладів від абітурієнтів через мережу Інтернет.

Про це вона сказала на прес-конференції в УНІАН на тему: "Прізвища майбутніх студентів відомі! Підсумки спостереження за вступною кампанією у ВНЗ”, присвяченій підсумкам спостереження за вступною кампанією 2010 року.

О.АЙВАЗОВСЬКА зазначила, що в Україні відсутній електронний документообіг та електронний підпис і таким чином інформація, яка надходить на електронну пошту не є офіційною. Крім того, вона зазначила, що може повторитися практика надання абітурієнтами фальшивих медичних довідок чи інших документів, достовірність яких практично неможливо перевірити. На переконання О.АЙВАЗОВСЬКОЇ, якщо запроваджувати таку систему, потрібно використовувати інтегровані електронні бази даних: медичних довідок, цільових направлень, документів, що підтверджують належність до пільгових категорій (сиріт, дітей загиблих шахтарів, чорнобильців тощо). Для цього до вступної кампанії потрібно залучати Міністерство охорони здоров’я, Міністерство праці та соціальної політики, обласні державні адміністрації.

“Поки що інформація про те, що може здійснюватись офіційний прийом документів через електронну пошту, через мережу Інтернет є виключно популізмом”, - сказала вона.

О.АЙВАЗОВСЬКА вважає, що єдиним шляхом, який може спростити прийом документів від абітурієнтів, є запровадження електронної черги, попередньої он-лайн-реєстрації, коли абітурієнт знатиме, коли саме йому прийти до приймальної комісії для надання документів.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти та науки Максим ЛУЦЬКИЙ повідомив, що у вересні буде визначено механізм подачі документів електронним шляхом до вищих навчальних закладів.

Він нагадав, що під час селекторної наради з керівниками навчальних закладів було ухвалено рішення про можливість подання документів за допомогою заповнення електронної форми.

«Це суттєво розвантажить роботу приймальних комісій», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.

За його словами, на сьогоднішній день обговорюється багато варіантів подачі документів електронним шляхом. «Але щоб не було звинувачень, ми створимо робочу групу з числа представників приймальних комісій, і у вересні механізм буде визначено», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.