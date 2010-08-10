Янукович наказав Медведьку розібратися з розслідуванням загибелі студента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з матір`ю загиблого студента Ігоря Індила.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на початку зустрічі Людмила ІНДИЛО висловила подяку главі держави за особисту зустріч. Вона висловила надію, що за сприяння Президента розслідування буде проведено належним чином. «Надія тільки на Вас, що Ви дійсно проконтролюєте цю справу і буде встановлена істина. Ми не будемо опускати руки. Так сталося, і вже не повернеш мого сина, але я не хочу, щоб це повторилося з іншими дітьми», – сказала вона.

Глава держави висловив співчуття Людмилі ІНДИЛО. «Для мене як для людини зрозуміло, що це – горе, і не дай Боже такого нікому. Безумовно, я зобов’язаний зробити все для того, щоб знайти правду у цьому питанні, щоб це було зроблено якомога скоріше і з належним рівнем якості», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Стосовно розслідування Президент повідомив, що нині справою займається науково-дослідницька група. «Я з першого дня і до сьогодні зацікавлений у тому, щоб ми знайшли істину… Ви зацікавлені як постраждала людина, я – як Президент у тому, щоб в країні був порядок, щоб люди були захищені від свавілля чиновників. Це моя принципова позиція», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави підкреслив, що довіра людей, яку він отримав на виборах, зобов’язує його завжди бути на стороні людей, тому хід розслідування цієї справи він тримає на особистому контролі. За словами В.ЯНУКОВИЧА, остаточний висновок стосовно справи має бути не пізніше вересня поточного року. При цьому Президент запевнив матір загиблого студента, що вона матиме можливість отримати інформацію про хід слідства у будь-який час.

В.ЯНУКОВИЧ ще раз запевнив Людмилу Степанівну, що «принципово підійшов до цього питання і підписав відповідне доручення». В ньому, зокрема, йде мова про те, що Генеральний прокурор має особисто перевірити об’єктивність розслідування кримінальної справи стосовно смерті Ігоря Індила та вжити невідкладних заходів щодо завершення її розслідування в максимально стислі процесуальні терміни.

Крім того, у процесі розслідування кримінальної справи Генпрокуратура повинна з`ясувати, чи повною мірою та кваліфіковано було надано медичну допомогу Ігорю Індилу 17 травня 2010 року о 21.05 в приміщенні Шевченківського районного відділу міліції м. Києва працівниками дванадцятої бригади першої підстанції швидкої медичної допомоги столиці.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що вже проводив нараду з міністром внутрішніх справ та Генпрокурором і наголошував, що обставини смерті студента мають бути всебічно розслідувані.

«Я покладаю особисту відповідальність за це на Генерального прокурора», – підкреслив глава держави.