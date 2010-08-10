Чи матимемо нині безпечний Чорнобиль?

Україна от уже котрий тиждень поспіль живе в умовах екстремальної спеки. Тим, хто заздалегідь не потурбувався про «евакуацію» на Чорне/ Азовське моря з метою збільшити шанси на щогодинне рятівне «зволоження», не позаздриш. Є, втім, і такі громадяни, які жертвують відпусткою й вертаються до Києва. Зокрема, так вчинив Віктор Янукович, прилетівши з Південного берега Криму разом з усім своїм «причтом». Особисто координувати процес здійснення заходів протипожежної безпеки Президента змусили аж ніяк не висококласні фахівці PR, що могло б прийти на думку у зв`язку з «видами» Партії регіонів на вибори 31 жовтня. А відоме усьому цивілізованому світу «особливе становище» Чернігівської, Житомирської й Київської областей.

Регіони, у просторіччі йменовані «чорнобильськими», із самого початку аномально високих температурних випробувань узяті під особливий контроль міжнародних організацій. Ситуацію відслідковують Всесвітня організація охорони здоров`я, ЮНІСЕФ, ПР ООН, посольства Нідерландів, Німеччини, Японії, Австрії й інших країн. Вони ж аналізують рівень об`єктивності інформування населення про небезпеки, якими чреваті загоряння лісів і торфовищ у 1-й, 2-й, 3-й і 4-й «чорнобильських» зонах. Керівник програм ООН Павло Замостян, втім, ремствує на уведені недавно урядом обмеження на відвідування «проблемних» районів. Через що кількість «джерел» інформації про положення справ звузилася до штатних співробітників МНС України.

Потрапити в ці дні у «причорнобильські» ліси досить проблематично. Президент Віктор Янукович наказав силовим структурам заборонити обивателям «виїзди на природу», а «паліїв», якщо такі будуть виявлені, - піддавати суворому, але справедливому покаранню.

У тім, що міліція й внутрішні війська дійсно патрулюють поблизу доріг і стежин до місць буйного виростання лісових ягід, фруктів і грибів, легко переконатися по помітно поріділих рядах торговців цими смаколиками побіля входів на станції Київського метрополітену. У самих збирачок лісових дарунків заборонні міри, звичайно, захвату не викликають. В умовах українського безгрошів’я, збільшеного уведеним з 1 серпня 50-відсотковим подорожчанням на «побутовий» природний газ, провінціали навіть у цю дику спеку готові підставлятися під полчища мошкари й гострі гілки/сучки, - аби тільки «виконати денну норму». Що дорівнює двомстам гривням, - саме такий середньокиївський виторг у теперішню «гарячу пору». Везуть для реалізації в столицю зазвичай тижневий лісовий урожай.

Пожеж, здатних забруднити атмосферу радіоактивними «привітами від 1986 року», й справді поки небагато. За словами начальника департаменту зони відчуження Київської обласної державної адміністрації Сергія Вуса, з початку серпня на території зони відчуження зафіксовані всього дві пожежі. Обидві ліквідовані. Не погашені, за станом на полудень 10 серпня, два торфовища у Вишгородському й Іванківському районах особливої небезпеки для киян не несуть. Тож смог, що грізно навис днями над лівобережною частиною столиці, - наслідок не «місцевих факторів». А переміщення повітряних мас із боку Росії.

Про те, куди вітер понесе радіоактивні хмари у випадку серйозних пожеж в «зоні», пан Вус воліє не говорити. Пам’ятаючи про 1986-й, коли підвищення радіоактивного тла зафіксували в неблизькі до Київщини Швеції й навіть Гренландії, неважко догадатися: небезпека бути залученими до «чорнобильського рецидиву» загрожує не тільки Брянській і Гомельській областям.

Температура в межах зони відчуження Чорнобильської АЕС нітрохи не нижче, ніж за її межами. Виходить, спалахнути може в будь-який момент. У стовбурах і гілках дерев, яким далеко за чверть століття (катастрофі на ЧАЕС у наступному році сповниться 25 – авт.) всі ці роки методично накопичувалися радіонукліди. При горінні вони швидко поширюються на значні відстані. Що переконливо продемонстрували верхівкові пожежі на п`яти тисячах гектарів Зони, що мали місце на початку 90-х років минулого століття. У силу низки причин очищення територій цих згарищ провели не скрізь. Найбільш запущеними є ділянки, розташовані саме по північному сліді радіаційної хмари.

Дуже хочеться вірити в те, що лісогосподарські роботи з валку засохлих дерев, що лишились на місці згарищ, і збирання сухостою почнуться вже цієї осені.

Позаяк наступні кілька років, за прогнозами синоптиків, Україну буде обігрівати все таке ж нещадне липнево-серпневе сонце. З усіма наслідками, що випливають.

Олег БАЗАК, для УНІАН-„Права людини”

