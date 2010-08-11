Глава інституту національної пам'яті переінакшив Голодомор по-своєму

Керівник Українського інституту національної пам`яті Валерій СОЛДАТЕНКО вважає, що Голодомор “не був етноцидом українського народу”.

Про це В.СОЛДАТЕНКО заявив в інтерв`ю газеті «Комерсант Україна» (№137, 11 серпня).

«Голодомор – це трагедія, результат злочинної діяльності Сталіна і його оточення: Молотова, Кагановича, Косіора, Чубаря. Перед нами не стоїть завдання виправдати злочинні методи колективізації і методи хлібозаготівель, які призвели до таких наслідків, але треба враховувати, в якому геополітичному становищі перебувала країна у той час, які процеси з неминучістю вели до нової світової війни. Голод не був етноцидом українського народу. Ніхто, сидячи на троні, не ухвалював рішення про те, "як би мені уморити голодом українську націю". Так не буває, історія – це переплетення об`єктивних і суб`єктивних моментів», - заявив він.

При цьому В.СОЛДАТЕНКО висловив думку, що «у нас, у сучасній Україні, на певному етапі становлення держави виникла спокуса сказати, що у нас погані сусіди, які нас взяли, покарали, голодом морили».

«Це твердження не підтверджено документально. Просто Україна – жертва, давайте поплачемо всі разом», - сказав керівник Українського інституту національної пам`яті.

*** В.СОЛДАТЕНКО був призначений керівником Інституту національної пам`яті в липні 2010 р.

За інформацією «Української правди», він народився в Донецькій області. З 1976 до 1984 року працював старшим науковим співробітником Інституту історії партії при ЦК Компартії України - філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС.

У 1984-1988 очолював кафедру історичного досвіду КПРС Київської вищої партійної школи. З 1988 до 1991 - завідувач відділом історико-політичних досліджень Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України.

З 1992 був завідуючим відділу етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. Кураса НАН України.