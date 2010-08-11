Янукович: я ніколи не допущу повернення до цензури

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що не допустить повернення цензури в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у відповіді глави держави на відкритий лист Міжнародного інституту преси.

“Ще раз заявляю – процес розвитку і розширення свободи преси в Україні є незворотнім. І я ніколи не допущу повернення до цензури чи будь-яких інших методів тиску на журналістів. Факти, які наводяться в листі Міжнародного інституту преси, були детально розслідувані і по них зроблені серйозні висновки”, - йдеться у листі.

Стосовно рішення суду щодо телеканалу ТВi і «5 каналу» В.ЯНУКОВИЧ зазначив: “Я, як громадянин і як гарант Конституції, не маю права впливати на суди”.

“І думаю, що журналісти тут, як ніхто, повинні підтримати мої принципові позиції. Разом з тим, я завжди казав, що зроблю все можливе для того, щоб «5 канал» продовжував мовити. Я сам часто дивлюся його передачі, зустрічаюся з журналістами “П`ятого”. Даю їм інтерв`ю. Я зацікавлений в тому, щоб в Україні було якнайбільше нових незалежних каналів, в тому числі це стосується й ТВi”, - заявив Президент, наголосивши, що не втручається у їхню господарську діяльність.

Як підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, він “не втручається в роботу судів; був і залишається відкритим для преси і робить все, щоб журналісти почувалися в Україні вільними”.

“До речі, днями одна дуже гостра журналістка навіть звинуватила Адміністрацію Президента в тому, що “в АП пропаганды нет” і що ми не впливаємо на політику телеканалів. Я сприйняв цю критику як великий комплімент. Я прагну, щоб ми не займалися пропагандою, не нав’язували журналістам свого бачення ситуації, а давали їм можливість просто правдиво відображати життя суспільства”, - зазначив глава держави.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що “журналістика в Україні буває різна”. “Є серед публікацій і відверто замовні. Є непрофесійні – без перевірки фактів і т.д. Розумію – це процес росту. І по мірі того, як будуть розвиватися демократичні процеси в Україні – будуть рости і стандарти журналістики”, - пояснив свою позицію глава держави.

Президент заявив: “Радий вам повідомити, що вже після Дня Незалежності України в регіонах стартують публічні обговорення нашої концепції Громадського телебачення, яке я прагну створити в Україні”.

“Приєднуйтесь. Вносьте свої пропозиції. Працюймо разом в атмосфері доброзичливості. Бо лише так ми допоможемо Україні йти демократичним шляхом”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний інститут преси (International Press Institute) у відкритому листі закликав В.ЯНУКОВИЧА захистити свободу преси у країні і запобігти тиску на засоби масової інформації.

Про це йдеться у відкритому листі, опублікованому на сайті організації.

Приводом для написання відкритого листа, зокрема, стало рішення Київського окружного адміністративного суду, який в червні 2010 року позбавив опозиційні українські телеканали TBi і “5 канал” частот на мовлення. Представники IPI сподіваються, що подальше обговорення цього питання буде відкритим для громадськості, а сам процес видачі ліцензій на мовлення буде прозорим і не політизованим.

Крім цього, у листі згадуються напади, що почастішали, на журналістів, а також нездатність української влади покарати винних у цьому. Представники Міжнародного інституту преси закликали В.ЯНУКОВИЧА посприяти виявленню зловмисників і залученню їх до відповідальності.

Представники української опозиції раніше заявляли, що після обрання В.ЯНУКОВИЧА на пост Президента в Україні почала затверджуватися цензура. Зокрема, повідомлялося, що на основних телеканалах деякі неугодні владі сюжети і репортажі знімаються з ефіру. У відповідь на це глава держави заявив, що готовий співробітничати з журналістами і відстоювати в країні свободу слова.