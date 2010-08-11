У ДТП, в якому загинула дівчина, винен заступник прокурора?

У Криму прокуратура відмовляється коментувати ДТП за участю її співробітника, яка призвела до смерті дівчини

Сімферополь. 11 серпня. УНІАН. Прокуратура Криму і Джанкойського району відмовляються надавати інформацію про затриманого за підозрою у здійсненні дорожньої аварії, в якій загинула дівчина і травмовано молодого чоловіка.

За даними ЗМІ, за кермом автомобіля був заступник прокурора Джанкойського району.

Як повідомив кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби Кримського управління ДАІ, 10 серпня о 1.30 житель Джанкоя, 1986 року народження, на машині «Мерседес-Бенц» не вибрав безпечну дистанцію і на дорозі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта і наїхав на мопед «Ямаха», який зупинився для повороту ліворуч.

«Водій (автомобіля) з місця ДТП зник, вжитими заходами його встановлено і затримано», - сказав співбесідник агентства.

17-річна пасажирка мопеда, жителька Джанкоя, загинула.

24-річний водій «Ямахи», також житель Джанкоя, одержав струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, удари хребта і нирок.

На місце дорожньої аварії виїжджали співробітники апарату прокуратури Криму, кримської міліції та представники експертної служби, повідомив УНІАН співробітник прес-служби наглядового відомства автономії.

За результатами огляду місця аварії порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини.

«Затримано підозрюваного. Поки що в інтересах слідства його особисті дані не розголошуються», - сказав співробітник прес-служби прокуратури Криму.

У прокуратурі Джанкойського району відмовилися давати коментарі УНІАН. На питання, скільки у прокурора регіону заступників і чи всі вони на робочому місці, відповіли, що заступник - один і його зараз немає.