Випускникам Інституту інтелектуальної власності вручили дипломи

Студентам Інституту інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії (ОНЮА) вручили дипломи. 229 випускників отримали повну вищу освіту за спеціальністю «Інтелектуальна власність» та здобули кваліфікацію професіонала з інтелектуальної власності (ІВ).

На святі були присутні заступник голови Держдепартаменту інтелектуальної власності Володимир Дмитришин, завідуючий сектором трансферу технологій управління інвестиційної та інноваційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, судовий експерт з питань інтелектуальної власності Олександр Пічкур, директор Інституту інтелектуальної власності ОНЮА в м. Київ Володимир Пархоменко та інші.

Урочисте засідання відкрив Олександр Пічкур. Він привітав присутніх, наголосивши на високому рівні знань, які дає інститут ІВ України. А також відзначив, що всі випускники цього закладу працевлаштовані, мають гарну репутацію й задіяні в роботі органів державної влади – на митниці, в охоронних органах, сферах судочинства та інтелектуальної власності тощо.

Серед тих, хто отримав дипломи, були й представники Азербайджану. Їх приїхали привітати Касумов Фарман Гусейнович – д.е.н., професор, директор Центру наукових інновацій НАН Азербайджану – та Алієв Табриз Насіб огли – д.е.н., професор, дійсний член двох академій – інформатизації та екоенергетики й менеджменту Азербайджанської державної нафтової академії.

– Україна є державою з величезним науковим та інтелектуальним потенціалами. Тому цього року в інституті ІВ в Україні – єдиному на території СНД – навчалося 7 наших студентів, а наступного року навчатиметься вже 15. В Азербайджані дуже цінують спеціалістів такого рівня, якого досягають в цьому навчальному закладі. Домовленість щодо навчання наших студентів в Україні здійснюється між Міністерством освіти і науки України та Національною академією наук Азербайджану. Випускники українського інституту ІВ одразу по його закінченні забезпечуються високооплачуваними робочими місцями в різних організаціях сфери ІВ нашої країни, – повідомив Фарман Касумов.

Володимир Пархоменко, вітаючи випускників, зазначив:

– Випускники, які закінчили інститут з відзнакою, отримали по пам`ятній книзі. Ми й надалі розширюватимемо кордони міжнародної співпраці. Зараз плануємо запросити студентів з Узбекистану та Казахстану. У перспективі – втілення задуму навчання для англомовних студентів, для цього розроблятиметься нова навчальна система.

Від імені голови Держдепартаменту Миколи Паладія привітав присутніх його заступник Володимир Дмитришин, який був випускником першого набору Інституту. Він, зокрема, зазначив:

– Цей випуск ювілейний – 10-й. Хоч і багато чого змінилося за час роботи інституту, але рівень його викладачів залишився незмінним – інтелектуальний кістяк закладу складають досвідчені, високопрофесійні й талановиті фахівці. Диплом цього інституту є підтвердженням високого рівня здобутих за час навчання знань і навичок. Слід відзначити також можливість перспектив росту – написання кандидатських, докторських робіт. Випускникам цього навчального закладу завжди раді в Держдепартаменті, фахівці якого завжди прийдуть на допомогу та нададуть необхідну підтримку кожному, хто має диплом Інституту інтелектуальної власності.

