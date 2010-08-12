Літній школі з інтелектуальної власності в Україні бути й надалі

В Одесі завершила свою роботу Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності (ІВ) ВОІВ. Враженнями від роботи школи поділився виконуючий обов’язки заступника директора Всесвітньої академії ВОІВ, керівник програм професійної підготовки Тшиманга Конголо.

– В Академії ВОІВ Ви координуєте питання професійної підготовки спеціалістів у сфері ІВ. Як Ваша організація співпрацює в цьому напрямі з Україною?

– Усього наша Академія має понад 15 регіональних програм розвитку для проведення відповідних навчань. Я хотів би виділити серед них ті, які присвячені правовій охороні промислової власності та захисту авторських прав, – до них ми активно залучаємо фахівців з України. Також розвиваємо зв’язки з Інститутом інтелектуальної власності ОНЮА, маємо програму співробітництва, яка передбачає, зокрема, організацію курсів дистанційної освіти для підготовки фахівців з ІВ українською мовою.

– Чи задоволені Ви результатами роботи зі студентами?

– Літня школа – це не семінар і не робоча група: сама організація навчання повинна передбачати активну взаємодію між студентами та викладачем, дискусію, моделювання ситуацій. Приємно здивований та задоволений рівнем підготовки студентів і їх готовністю вирішувати проблеми, ставити запитання, відстоювати власну думку. Усе проходить навіть краще, аніж я сподівався.

– Які маєте враження від організації навчання в Одесі? Чого побажаєте випускникам школи з ІВ-2010?

– Зважаючи на прекрасну організацію навчання та відмінні його результати, можу сказати, що літній школі з ІВ в Україні бути й надалі. Перспективи для розвитку якнайкращі. Досвід підказує, що після закінчення школи з ІВ на професійному шляху студентів усе тільки починається. Багато слухачів, які до навчання жодним чином не були причетними до питань ІВ, змінюють напрям діяльності та пов’язують професійне життя зі сферою ІВ. Я вдячний і Держдепартаменту ІВ та ОНЮА за гарну організацію цього заходу. Запевняю, що ВОІВ та, зокрема, Академія докладуть усіх зусиль для продовження й поглиблення нашої співпраці з Україною в питаннях підготовки спеціалістів у сфері ІВ. Ми бачимо надзвичайне прагнення до подальшого розвитку в цьому напрямі з боку українських колег та всіляко підтримуємо таке їх бажання.

– Можливо, у Вас уже є плани щодо організації школи з ІВ на наступний рік?

– Так, звичайно, уже маю певні думки – і щодо тематичного наповнення програми, і щодо викладацького складу. Це стосується абсолютно всіх літніх шкіл, які проводяться в 10 країнах світу. Можливо, кількість їх збільшиться в найближчому майбутньому. Навчання триває, тож маємо підґрунтя для нових ідей і задумів. Від Академії ВОІВ дякую Україні за можливість організувати навчання студентів в Одесі, за створення комфортних умов для роботи й талановитих фахівців. Основна мета Академії – поширювати в суспільстві знання щодо питань ІВ, можливостей якнайефективнішого її використання для покращення життя людей. І Україна допомагає Академії здійснити ці завдання.



