УЄФА відхрещується від скандальної дороги через парк у Харкові

Європейський футбольний союз (УЄФА) не має ніякого відношення до будівництва дороги через парк ім. Горького в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав Генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи занепокоєна УЄФА ходом будівництва дороги в харківському лісопарку.

«Наскільки мені відомо будівництво дороги обговорювалося ще у 2003 році задовго до того, як почалося обговорення проведення чемпіонату Євро. Ми, УЄФА, не маємо ніякого відношення до будівництва доріг», – підкреслив Д.ІНФАНТІНО.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерела у Харківській облдержадміністрації, 3 серпня операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН надіслав виконувачу обов’язків Харківського міського голови, секретаря Харківської міської ради Геннадію КЕРНЕСУ лист з приводу конфліктного будівництва в лісопарку. М.КАЛЛЕН попросив «ще раз переоцінити важливість будівництва нової дороги». «Ми сподіваємося, що можливо знайти альтернативне рішення, яке задовольнить усі сторони конфлікту», - йшлося у листі М.КАЛЛЕНА.

Операційний директор УЄФА також наголосив, що «у ЗМІ будівництво помилково пов’язують з підготовкою до Чемпіонату Європи 2012 року». «Мені б хотілося підкреслити, що одна з найголовніших цінностей для УЄФА – це повага, яку ми застосовуємо у всіх сферах нашої діяльності, на футбольному полі і поза ним. УЄФА не хоче асоціюватися з проектами, які дискредитують цей головний принцип», – наголосив М.КАЛЛЕН.

Крім цього, М.КАЛЛЕН звернувся до віце-прем’єр-міністра з питань Євро-2012 Бориса КОЛЕСНИКОВА щодо вирубки міською владою Харкова зелених насаджень парку імені Горького. «Оскільки ця ситуація може мати негативний вплив на імідж турніру Євро-2012 УЄФА в Україні, ми хотіли б звернути Вашу увагу на цю проблему і просимо Вас інформувати про дії, спрямовані на вирішення даного питання», – написав М.КАЛЛЕН в листі, адресованому Б.КОЛЕСНИКОВУ.