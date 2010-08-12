Financial Times: в США критикують Януковича за згортання демократії

Два американські демократичні інститути критикують Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за згортання демократичних досягнень після Помаранчевої революції 2004 року. Про це пише Financial Times в статті “Американські групи засуджують дії Януковича”.

Як зазначає видання, інститути, які представляють провідні політичні партії США, мають намір оприлюднити свою спільну заяву найближчим часом.

Зокрема, і заяві, підготовленій Міжнародним республіканським інститутом та Національним демократичним інститутом, яка потрапила у розпорядження Financial Times, йдеться про нещодавно ухвалений закон про вибори, який нечесним шляхом зменшує шанси опозиційних партій на місцевих виборах, що мають відбутись 31 жовтня 2010 р.

“Хоча ця заява є поки що найгострішою критикою діяльності В.ЯНУКОВИЧА міжнародними організаціями, їй передувала низка звинувачень з боку опозиційних партій та засобів інформації країни. Вони звинувачували проросійського лідера України та віддану йому коаліцію у наступі за кремлівським зразком на демократію та свободу слова з моменту їхнього приходу до влади”, - відзначає газета.

Посилаючись на закон про вибори, ухвалений 29 червня прихильниками Президента України в парламенті та підписаний В.ЯНУКОВИЧЕМ 27 липня, автори заяви гостро критикують те, що він «обмежує виборчий потенціал» опозиційних партій, забороняючи виборчим блокам та партіям, зареєстрованим менше року тому, брати участь у виборах.

«Обмеження щодо нових партій та незалежних кандидатів є необґрунтованими у світлі принципів, які визначає Конституція України, а також міжнародних зобов’язань та обов’язків, які взяла на себе Україна», - йдеться у заяві.

Продемократичні активісти вітали прогрес, якого досягнула Україна з часів Помаранчевої революції. Тоді Україну вважали рідкісним світочем демократії в оточенні Росії, і активісти сподівались, що ця тенденція збережеться, незважаючи на перемогу В.ЯНУКОВИЧА на лютневих виборах.

Однак, МРІ та НДІ називають останні події великою загрозою для демократії в Україні, зазначаючи: «Ці події можна охарактеризувати як зміну законодавчої бази для створення обмежень для конкуренції та…необґрунтованого порушення права громадян на законний вибір».

Коаліційну більшість В.ЯНУКОВИЧА в парламенті також критикують за ухвалення цих нових правил напередодні виборів «непрозорим шляхом, майже без публічного обговорення».

Опозиційні партії заявляють, що їхні лідери та прибічники стикаються зі зростанням політичного переслідування. Трьох високопосадовців, які минулого року працювали в уряді Юлії ТИМОШЕНКО, яка сьогодні є лідером опозиції, було заарештовано за звинуваченнями у корупції. В середу працівники Служби безпеки України захопили офіс партії Ю.ТИМОШЕНКО в Криму, відзначає Financial Times.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ неодноразово заперечував неправомірні дії, пише видання. Однак у відкритому листі, оприлюдненому цього тижня, Міжнародний інститут преси закликав В.ЯНУКОВИЧА покласти край «загрозливому погіршенню свободи преси за останні півроку». «Існує занепокоєння, що Україна втрачає здобутки в сфери свободи преси», - додає Міжнародний інститут преси, що базується у Відні.