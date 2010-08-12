Самовільні захоплення земель в Криму не будуть узаконені, заявляє голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.

«Самозахоплення узаконювати ніхто не буде. Чим росіяни і українці гірші за татар: їм що, теж самозахопленнями зайнятися?», - сказав прем`єр автономії в інтерв`ю газеті «Известия»,опублікованому на сайті видання сьогодні.

В.ДЖАРТИ нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на нараді в Криму на початку серпня заявив, що всі, хто незаконно захопив землю, мають віддати її державі самі. «Інакше ми все одно її заберемо і повернемо народу», - сказав В.ДЖАРТИ.

«Землі повернуть у держвласність, а в містах і районах зможуть втілити в життя генплани розвитку територій. Якщо за планом лікарня, то з`явиться лікарня, якщо приватний сектор, то - приватний сектор. А сьогодні через самозахоплення ми не можемо розвивати міста, не розуміємо, куди ми рухаємося, і роками дивимося на татарські кибитки-самобуди. Кожен начальник думає: навіщо мені потрібний головний біль їх зносити. І чекає наступних виборів. Але тепер Президент поставив крапку, і над його словами всім варто задуматися», - додав голова Радміну.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними правоохоронних органів, більше 1,3 тис. га земель в Криму зайнято самозахопленнями. На так званих «полянах протесту» стоять не тільки кримські татари, а й слов`яни.