Янукович ліквідував кілька судів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ліквідував Житомирський, Запорізький, Луганський і Київський міжобласні апеляційні господарські суди.

Про це йдеться в указі №811 від 12 серпня п.р., текст якого оприлюднено на сайті глави держави.

Цим самим указом Президент створив Рівненський апеляційний господарський суд, в якому розглядатимуться господарські справи 5 областей: Рівненської, Волинської, Житомирської, Хмельницької і Вінницької.