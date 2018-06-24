Вступна кампанія 2010: хто першим прибіг, той і став студентом?

“Приймальні комісії не оприлюднюють коригованих списків, а зараховують до вузів тих, хто попередньо приніс оригінали документів”... “Вузи по-своєму трактують умови прийому й документів уже не приймають”...

Вступна кампанія 2010 вийшла на фінішну пряму. Але попереду найголовніше – побачити своє прізвище в омріяному списку вступників обраного вишу й пірнути в бурхливе студентське життя. Проте через нерозуміння з боку приймальних комісій процедури зарахування, багато цьогорічних вступників можуть залишитися за бортом корабля вищої освіти або отримувати не бажану спеціальність, а ту, де були вільні місця.

Згідно з умовами прийому списки рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюються не пізніш як 6 серпня. Згодом абітурієнти, що потрапили до списку, мають п’ять календарних днів, аби визначитися та принести оригінали документів до вишу. Якщо абітурієнт не виконав вимогу, список рекомендованих корегується й оприлюднюється повторно. Тож абітурієнти, які не потрапили з першого разу в список, але мають пристойні бали, повинні бути рекомендовані за другою чергою за рейтингом. Як і перша група, їм надається теж п’ять днів, щоб встигли привезти документи.

У наказі Міносвіти № 735 від 23 липня 2010 року “Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України” чітко прописано, що “зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання за державним замовленням здійснюється не пізніше 15 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня”.

Але на практиці вийшло трохи інакше.

– Учора мали з’явитися кориговані списки, аби нові абітурієнти мали п’ять днів, щоб донести документи й дозаповнити держзамовлення. Але що роблять приймальні комісії у багатьох вузах? Вони не оприлюднюють жодного коригованого списку, а зараховують тих, хто попередньо приніс оригінали документів, – розповідає голова правління громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська. – Нам телефонують люди й розповідають: ось, мовляв, я стояв одразу після риски рекомендованих. Мені дзвонять з приймальної комісії і кажуть – якщо сьогодні не донесеш оригінали, то ми зарахуємо інших осіб, у нас уже лежить пакет готових документів. А я просто фізично не встигаю доїхати.

Але такий дзвінок з приймальної комісії – це вже велике щастя. Адже обдзвонюють потенційних студентів далеко не всі виші. Зазвичай на факультетах, які користуються найбільшою популярністю, панує тиша, телефонують там “своїм” людям. А претендентів “за рискою” запевняють, що в них немає шансів.

– Ми вступали до Східноукраїнського національного університету імені Даля на декілька спеціальностей. Але донька мріяла навчатися саме на маркетингу, – розповідає мати абітурієнтки пані Наталя з Луганщини. – Проте в попередній рекомендований список на маркетинг ми не потрапили – не вистачало декілька балів. А телефонують з факультету екології, кажуть, ви пройшли на бюджет, приносьте оригінали. І в приймальній комісії нас запевняють, що на бюджет на маркетинг ми не пройдемо. В останній день 10 серпня о 15.00 ми понесли оригінали документів на екологію. А зранку наступного дня з’ясовується, що діти з нижчими балами, ніж у нас, проходять на бюджет на маркетинг, а ми залишаємося за бортом. Якщо б ці рейтинги міняли щогодини чи хоча б кожні три години, ми б бачили, що потрапляємо, а їх останні дні взагалі не міняли. Ми були повністю дезінформовані.

Спостерігач “Опори” в Луганську Олексій Кормілецький запевняє, що в усіх вузах Луганщини порядок формування та коригування списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на бюджет, не дотримувався, і вже 11 серпня всі вузи відмовлялися приймати оригінали документів.

Така ситуація спостерігається по всій Україні – від Луганська до Львова.

– Учора Національний університет ім. Франка і Львівська політехніка закінчили прийом оригіналів документів. Вони просто між усіма абітурієнтами, які подали оригінали документів, провели конкурс на державні місця, – розповідає спостерігач “Опори” у Львові Назар Матківський. – Є люди, які скаржаться, що треба було на п’ять днів продовжити прийом оригіналів. Але вузи по-своєму трактують умови прийому і документів уже не приймають.

В “Опорі” стверджують, що цими днями їхній телефон просто розривався від дзвінків абітурієнтів, котрі очікували побачити себе в коригованих списках, проте, прийшовши до приймальної комісії, вони побачили, що на їхні місця вже зарахували абітурієнтів з нижчими балами.

А в листі-роз’ясненні Міносвіти, який вузи, щоправда, отримали тільки 10 серпня, чітко зазначено: “Не допускається зарахування осіб з нижньої частини списку лише тому, що вони вже подали оригінали документів”.

– По суті вузи порушили процедуру вступної кампанії, – каже Айвазовська. – Це зловживання. Виходить, хто перший прибіг, той і став студентом.

Тож прозорість зарахування можна легко піддати сумніву. Приміром, абітурієнт подавав документи у п’ять вишів і пройшов за рейтингами в чотирьох із них. Звісно, він обрав один, а на решті факультетів його місце звільнилося. І якщо це буде якийсь престижний юридичний факультет чи банківська справа, то, звісно, бажаючих “за рискою” потрапити на омріяну спеціальність – хоч відбавляй. Але ж є “потрібні” діти, яких треба зарахувати, незважаючи на бали. Тому обдзвонювати кандидатів на це місце з доволі високими балами немає резону. “Конкурентів” краще перевести на інші спеціальності, які не користуються попитом, і паралельно виконати держзамовлення. Факти корупції можливі. Але їх важко довести...

Утім, приймальні комісії та ректори переконані, що діють правильно й у відповідності до наказів міністерства.

– В умовах прийому чіткий порядок – протягом п’яти днів абітурієнти “над рискою” рейтингу мали подати оригінали, – розповідає проректор Донецького національного університету Олександр Мазнєв. – Прописано, що ті, хто виконав правила й приніс оригінал, зараховуються. Потім приймальна комісія відкликає рекомендації тих, хто не приніс оригінали, і видає рекомендації тим, хто їх приніс. Тобто одні діти принесли оригінали, виконали умови міністерства, а решта – не виконали. Ми ж не знаємо, чому не принесли: загубили чи обрали інший вуз. І ми не повинні чекати 10 чи 15 днів. У кого немає оригіналів – для нас вони не існують, ми з ними не працюємо, вони не наші клієнти. У Донецькому національному все відбувається згідно з умовами прийому. Так і напишіть...

Уже 11 серпня держзамовлення в ДНУ виконали практично за всіма спеціальностями. Тільки фізиків не змогли набрати.

– Вступна кампанія-2010 показала, що абітурієнти самі не знають, ким вони хочуть стати, а вузи були орієнтовані на формування в короткі строки списку студентів й не брали особливо до уваги рівень знань абітурієнтів, – переконаний координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних. – У результаті – провідні вузи навчатимуть абітурієнтів з низьким рівнем підготовки, а діти з більш високими балами чекатимуть на нову вступну кампанію...

Анна Ященко