Заступник начальника міліції Криму на автомобілі збив дівчину

Заступник начальника кримської міліції Рефат КЕНЖАЛІЄВ, перебуваючи за кермом автомобіля, збив у Сімферополі дівчину-пішохода і доставив постраждалу до лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МВС, дорожньо-транспортна подія сталася 15 серпня о 22.45.

«Водій автомобіля «Фольксваген» скоїв наїзд на пішохода-дівчину, яка перетинала проїжджу частину зліва направо по ходу руху автомобіля. Р.КЕНЖАЛІЄВ негайно доставив постраждалу до медустанови», - зазначається у прес-релізі.

За даними міліції, 22-річна мешканка Сімферополя одержала легкі тілесні ушкодження: струс головного мозку, закриту черепно-мозкова травма і забій коліна.