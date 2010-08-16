Заступник начальника міліції Криму на автомобілі збив дівчину
18:28, 16 серпня 2010Права людини
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Кенжалієв завіз постраждалу до лікарні
Заступник начальника кримської міліції Рефат КЕНЖАЛІЄВ, перебуваючи за кермом автомобіля, збив у Сімферополі дівчину-пішохода і доставив постраждалу до лікарні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МВС, дорожньо-транспортна подія сталася 15 серпня о 22.45.
«Водій автомобіля «Фольксваген» скоїв наїзд на пішохода-дівчину, яка перетинала проїжджу частину зліва направо по ходу руху автомобіля. Р.КЕНЖАЛІЄВ негайно доставив постраждалу до медустанови», - зазначається у прес-релізі.
За даними міліції, 22-річна мешканка Сімферополя одержала легкі тілесні ушкодження: струс головного мозку, закриту черепно-мозкова травма і забій коліна.
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