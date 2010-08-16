Опозиція хоче спеціальне засідання Верховної Ради

Партія «За Україну!» разом з іншими опозиційними силами ініціюватиме спеціальне засідання Верховної Ради щодо питань свободи слова в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «За Україну!», за словами головит партії В’ячеслава КИРИЛЕНКА, на це засідання парламенту мають бути запрошені представники міжнародних громадських організацій, які опікуються проблемами свободи слова.

«Також до участі в такому засіданні Верховної Ради України мають бути запрошені представники ПАРЄ», - підкреслив лідер партії «За Україну!».

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що останні, події пов’язані зі знищенням трьох незалежних телеканалів, зникненням журналістів, погрозами представникам мас-медіа, засвідчують, що влада продовжує фронтальний наступ на останній форпост української демократії – незалежні ЗМІ.

«Опозиційні сили мають хоча б у цьому питанні знайти спільні знаменники й об’єднатися навколо питань захисту свободи слова», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.