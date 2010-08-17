Могильов - двома руками за те, щоб дулі його підлеглих знімали на відео

Міністерство внутрішніх справ підтримує практику відеофіксації дій співробітників міліції.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

За повідомленням, останнім часом сталося декілька випадків, коли відеоматеріали про некоректну поведінку працівників Державтоінспекції розміщувалися в Інтернеті. За вказівкою міністра внутрішніх справ України усі вони стали предметом вивчення та подальших дисциплінарних висновків по відношенню до працівників ДАІ.

Зокрема, було розповсюджено відеоролик, датований 21 травня, де було зафіксовано випадок грубого й образливого спілкування вже колишнього інспектора з водієм у місті Гайсин Вінницької області (співробітник міліції на прохання показати службове посвідчення скрутив дулю). За даним фактом інспекцією по особовому складу ГУМВС України у Вінницькій області проведено службову перевірку. За її результатами інспектор дорожньо-патрульної служби УДАІ був звільнений з органів внутрішніх справ. Безпосередні керівники колишнього інспектора притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Аналогічний випадок стався 11 червня у Хмільнику Вінницької області, коли «на камеру» потрапили безграмотні дії працівників міськвідділу міліції та відділу ДАІ Хмільницького району. Прес-служба констатує, що під час службового розслідування знайшли своє повне підтвердження факти порушення принципів діяльності міліції (повага до особи), що викладені у Законі «Про міліцію», а також положень низки внутрішніх нормативних актів та інструкцій. Крім того, працівник ДАІ показав низький рівень професійних знань – він не зміг навіть надати чітку відповідь на запитання учасника дорожнього руху та обґрунтувати законність своїх вимог. Натомість вдався до образ та обіцяв водієві «витягнути його з автомобіля» з застосуванням сили. У результаті службового розслідування прийнято рішення про притягнення до суворої дисциплінарної відповідальності усіх працівників міліції, які були причетні до інциденту, а головного винуватця звільнено з Державтоінспекції.

Коментуючи ситуацію навколо випадків некоректної поведінки співробітників ДАІ, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ зазначив, що МВС «двома руками «за» практику відеофіксації дій співробітників міліції, коли йдеться про порушення правоохоронцями службових та етико-моральних норм». За його словами, ці матеріали надалі будуть використовуватися для проведення ретельної перевірки за кожним негативним випадком.

Водночас міністр наголосив на необхідності аналогічної відеофіксації і з боку представників міліції. Насамперед, на думку А.МОГИЛЬОВА, обладнання відеорегістраторами потребують автомобілі Державтоінспекції.