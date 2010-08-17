Міліція допитала заступника Тягнибока

Заступника голови всеукраїнського об’єднання «Свобода», депутата Івано-Франківської обласної ради, голову обласної організації партії Олександра СИЧА допитали в секторі дізнання Управління МВС в Івано-Франківській області.

Як повідомили УНІАН у прес-служба ВО «Свобода», підставою для допиту стала участь О.СИЧА в акціях протесту проти ратифікації «харківських угод», що відбулися 27 квітня цього року біля Верховної Ради України.

За даними прес-служби партії, того дня О.СИЧ прибув до Києва для участі у виїзному засіданні Івано-Франківської облради, яке мало відбутися під стінами парламенту відповідно до рішення облради, прийнятого напередодні.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада України ратифікувала угоду з РФ про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років – до 2042 року.

Цього дня біля приміщення Верховної Ради сталося кілька сутичок між громадянами, які прийшли на мітинг протесту проти ратифікації угоди, та бійцями підрозділу «Беркут», зокрема на розі вулиць Грушевського та Шовковичної, а також на розі вулиць Грушевського та Липської.

На допит як свідка у справі проти членів партії, порушеній за ст. 293 Кримінального кодексу України «Групове порушення громадського порядку», щодо подій, які відбулися біля Верховної Ради України 27 квітня 2010 року, викликали голову партії Олега ТЯГНИБОКА та багатьох активістів та керівників ВО «Свобода».