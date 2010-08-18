ЦВК треба прийняти 100 постанов, щоб «підлатати» закон про місцеві вибори?

Голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО вважає, що місцеві вибори, які пройдуть 31 жовтня, будуть складними як для організаторів, так і для учасників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання круглого столу з проблем виборчого законодавства у Чернігівській міській раді.

"Вибори будуть складними і для організаторів, і для учасників. Так швидко вибори у нас ще не відбувалися", - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

За його словами, новий закон про місцеві вибори є дуже проблематичним для реалізації окремих його положень. Зокрема, він передбачає надзвичайно короткі терміни виборчої кампанії, а також містить низку положень, що є суперечливими. На думку О.ЧЕРНЕНКА, не зовсім зрозумілим є розподіл округів, а тому виходить, що сьогодні потенційним кандидатам потрібно працювати з виборцями у своїх регіонах тотально.

"Народні депутати обіцяють зміни, бо деякі норми суперечать одна одній. Хотілося б бачити ці зміни", - сказав О.ЧЕРНЕНКО, зауваживши, що учасникам виборчого процесу необхідно знати всі правила гри. Разом з тим він зазначив, що ці зміни, однозначно, не будуть стосуватися питань самовисування на посаду міського голови та участі у місцевих виборах блоків. "Ніхто ці питання чіпати не буде", - пояснив голова КВУ.

Ще одну проблему він вбачає у роботі виборчих комісій, які потрібно буде сформувати надзвичайно швидко, забезпечивши пропорційне представництво партій. За прогнозом О.ЧЕРНЕНКА, виборчі комісії будуть формуватися в авральному режимі, а потім у них відбуватимуться численні ротації.

"Члени ЦВК у новому законі бачать стільки "дірок", що їм потрібно буде прийняти десь 100 нормативно-правових підзаконних актів (постанов ЦВК), щоб виправити ситуацію", - повідомив керівник КВУ.