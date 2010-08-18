Правозахисники занепокоєні введенням електронного студентського квитка

З вересня в Україні почнуть поетапно впроваджувати електронні студентські та учнівські проїзні квитки. В Українській Гельсінській спілці з прав людини занепокоєні цим нововведенням від Міносвіти.



У наказі Міністерства освіти та науки йдеться про те, що електронний студентський квиток запровадять з 1 вересня, аби ввести в експлуатацію інформаційно-аналітичну систему обліку й відшкодування пільг, які надаються студентам і учням під час продажу проїзних квитків. Представники Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) побоюються, що завдяки такій новації компетентні органи легко можуть дізнатися, коли і куди їздив студент. «Якщо держава так пильно стежитиме за нами, й ми, своєю чергою, уважно дивитимемось, чи не буде порушень прав людини» - заявляє співробітниця Спілки Марина Говорухіна.

На її думку, намагання держави збирати інформацію про громадян вже стають тенденцією: «Думаю, нічого випадкового не буває. Пригадайте ідеї МВС щодо іменних залізничних квитків». Правозахисниця зауважує, що вже цьогоріч під тиском громадськості призупинили ініціативу щодо внесення імені, дати народження та номеру паспорту особи до залізничних квитків. А ще Мінтранс зобов`язало автобусних перевізників складати списки пасажирів на маршрутах між містами України, і погоджувати їх із ДАІ і місцевою владою. Говорухіна підкреслює, що вже були випадки, коли не пропускали автобуси з мітингувальниками чи вірянами на акції протесту.

Нова система електронних студентських квитків, на думку представників Української Гельсінської спілки, є просто непотрібною, адже й раніше можна було враховувати пільги. Тепер можна буде й ідентифіковувати тих, хто ними користується. А це, як вважають правозахисники, загрожує свободі мирних зборів. «Зокрема відстежувати, куди їздив учасник студентського руху, наприклад на акцію, а потім можуть настати й репресії» - прогнозує Марина Говорухіна.

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