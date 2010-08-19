Медведько зустрівся з батьками загиблого студента Індила

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО та прокурор міста Києва Юрій УДАРЦОВ учора зустрілися з батьками студента Ігоря Індила, який помер за нез`ясованих поки що остаточно обставинах у приміщенні Шевченківського районного управління столичної міліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

При цьому у відомстві на надали детальної інформації про цю зустріч.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила до відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». У міліції спростували інформацію про те, що смерть студента настала внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило.

3 червня радник міністра внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ заявив, що 8 червня будуть відомі результати експертизи і висновки прокуратури, які дозволять зробити висновок про те, чи була провина співробітників Шевченківського районного управління міліції Києва в загибелі студента І.Індила.

Водночас прокурор м. Києва Юрій УДАРЦОВ 22 липня повідомив, що у ході розслідування кримінальної справи щодо обставин загибелі студента І.Індила призначено додаткову судово-медичну експертизу.

10 серпня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генпрокурору О.МЕДВЕДЬКУ особисто перевірити об’єктивність розслідування справи стосовно загибелі І.Індила.