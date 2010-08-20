У Тбілісі відбулася сутичка поліції з демонстрантами

У Тбілісі – під час ході акції протесту біженців з Абхазії і Південної Осетії проти соціальної політики грузинської влади - відбулася сутичка демонстрантів з поліцією, повідомляє Радіо "Свобода". Кілька людей одержали травми, двоє затримані.

Біженці з Абхазії і Південної Осетії, яких влада днями виселили з будинків, виставлених на продаж у ході процесу приватизації, організували чергову акцію протесту біля президентського палацу. До них приєдналися дрібні торговці, яким поліція вже кілька днів забороняє торгувати на вулицях.

Але оскільки президент Грузії Михайло Саакашвілі нині на відпочинку в Аджарії, а палац влітку практично порожній, щоб якось привернути до себе увагу, демонстранти рушили до парламенту, що в центрі столиці, і спробували перекрити проспект Руставелі. Там і відбулася нетривала, але гаряча сутичка з поліцією.

В результаті кілька людей, зокрема поліцейські, одержали травми.