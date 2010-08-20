Франція депортувала півсотні ромів

Близько 60 ромів перебувають на борту літака, що вилетів з аеропорту Ліона до Румунії, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на французькі ЗМІ.

Раніше, влада Франції оголосила про початок депортації з країни ромів, що живуть в таборах, незаконно збудованих по всій країні. Президент Франції Ніколя Саркозі схвалив план депортації жителів таборів ромів після того, як в липні в Греноблі на півдні країни відбулися зіткнення між членами ромських громад і поліцейськими.

Всього уряд планує депортувати до Румунії і Болгарії близько 700 осіб.

За словами французьких чиновників, висилка ромів здійснюється на добровільних засадах. Кожен дорослий, що депортується, одержує від уряду 300 євро, на кожну дитину виділяється 100 євро. Висилка супроводжується руйнуванням нелегальних поселень, в яких жили роми. На даний момент знищено більше 50 таких поселень, в наступні місяці планується зруйнувати ще близько 250.