Рух "Стоп цензурі!" діятиме, як радив Янукович
Як змусити владу відповідати на запити журналістів
Журналістська ініціатива Громадський рух «Стоп цензурі!» закликає працівників ЗМІ скористатися обіцянкою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА змусити голову СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО та інших посадовців відповідати на запити журналістів і розпочинає збирати запити медійників до державних установ, які залишилися без відповіді.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Громадського руху «Стоп цензурі!», факти ігнорування журналістських запитів приймаються на e-mail руху:censor.stop@gmail.com.
У прес-центрі нагадують, що вчора у Великих Сорочинцях В.ЯНУКОВИЧ вкотре сказав журналістам, що він проти цензури, а всі ж розмови про згортання свободи слова в Україні вважає безпідставними. Водночас Президент заявив, що чекає від журналістів факти ігнорування їхніх запитів Службою безпеки України.
У русі «Стоп цензурі!» зазначають, що без відповіді, зокрема, залишився запит на ім’я голови СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОГО від редакції програми «Вікна-Новини» із запитанням, хто фінансував святкування Дня СБУ у Палаці «Україна» за участю зірок російської естради (автор – Сергій АНДРУШКО).
Як повідомлялося, учора, 18 серпня, В.ЯНУКОВИЧ під час відвідування Національного Сорочинського ярмарку заявив журналістам, що очікує від представників ЗМІ конкретної інформації щодо осіб, які їм «заважають писати правду» і перешкоджають виконанню професійних обов’язків.
«Назвіть мені прізвища, назвіть мені компанію, власника. Поки що я конкретної відповіді не отримав», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Однак одразу ж Президент почув прізвище. Журналістка телеканалу СТБ Наталія СОКОЛЕНКО назвала прізвище голови СБУ як посадовця, що замовчує інформацію. «Пане Президенте! Є прізвище – ХОРОШКОВСЬКИЙ. Він на журналістські запити не відповідає», – сказала журналістка.
У відповідь В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв змусити голову СБУ відповісти на запити. «Я готовий отримати цю інформацію від вас конкретно, на які запити він вам не відповів. Він вам відповість», – пообіцяв глава держави.
***Громадський рух «Стоп цензурі!» створений 21 травня 2010 року. Рух є неформальним об’єднанням журналістів, що було створене як відповідь на утиски свободи слова в Україні. Це об’єднання – ініціатива українських журналістів і медійних громадських організацій щодо відстоювання свободи слова, запобігання встановленню цензури в Україні, унеможливлення перешкоджанню професійній діяльності журналістів і порушення професійних стандартів при висвітленні суспільно-політичних питань.
Громадський рух «Стоп цензурі!» не підтримує жодну політичну силу, не фінансується політичними партіями.