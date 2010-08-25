У Чернігові міліція затримала активіста за розповсюдження листівок

Вчора у Чернігові на Красній площі під час урочистих заходів до Дня незалежності міліція без пояснення причин затримала активіста Партії «За Права Людини» Віктора КОСТЮКА, який розповсюджував правозахисні листівки «Захисти свої права від незаконних дій міліції».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Олексій ТАРАСОВ.

Водночас, як зазначив голова Чернігівської обласної організації Партії «За Права Людини» Володимир ЧАУС, міліціянтам не сподобалось, що громадський активіст розповсюджував матеріали у присутності керівництва області та представників Партії регіонів: В. КОСТЮКА було затримано під час виступу народного депутата України від Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА.

Після цього В.КОСТЮКА було доставлено до Чернігівського міського відділу міліції.

В той же час чернігівській міліції підтвердили факт затримання В.КОСТЮКА. На думку правоохоронців, це була "звичайна процедура затримання з метою встановлення походження друкованої продукції, її тиражу і особи, яка його роздавала", - повідомляє інтернет-видання "Високий вал".

Завдяки втручанню правозахисників через деякий час хлопця було звільнено.