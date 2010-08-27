Янукович оновив склад кримськотатарської Ради

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ № 873/2010 «Питання Ради представників кримськотатарського народу”.

Як йдеться в оприлюдненому на сайті глави держави документі, він підписаний з “метою активізації роботи з підготовки пропозицій щодо розв`язання політико-правових, соціально-економічних, культурних та інших проблем, пов`язаних з поверненням в Україну, облаштуванням, адаптацією депортованого кримськотатарського народу”.

Цим указом до Положення про Раду представників кримськотатарського народу, затвердженого Указом Президента України від 7 квітня 2000 року № 573 (зі змінами, внесеними Указом від 21 вересня 2006 року № 767), внесено так такі зміни:

1) абзаци другий і четвертий пункту 3 викласти відповідно в такій редакції:

"аналіз і прогнозування політико-правових, соціально-економічних, культурних та інших питань, пов`язаних з поверненням в Україну, облаштуванням, адаптацією депортованого кримськотатарського народу та його інтеграцією в українське суспільство, підготовка і внесення пропозицій Президентові України щодо вирішення цих питань, а також питань фінансування відповідних державних і республіканських програм, визначення пріоритетних напрямів використання коштів на названі цілі";

"участь у розробленні проектів актів законодавства України та державних програм з питань, пов`язаних із поверненням в Україну, облаштуванням, адаптацією депортованого кримськотатарського народу, його інтеграцією в українське суспільство, збереженням етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності";

Окрім того, пункти 6, 7 та 13 викласти відповідно в такій редакції:

"6. Персональний склад Ради та Положення про неї затверджується Президентом України.

Рада зі свого складу обирає голову, двох заступників та секретаря Ради.

7. Для попереднього обговорення пропозицій, що вносяться на розгляд Ради, забезпечення належної підготовки її засідань може бути утворена

президія Ради у складі голови, заступників голови, секретаря Ради, а також членів президії Ради, які обираються з числа інших членів Ради.

Склад президії Ради затверджується Радою";

"13. Оперативний зв`язок між Адміністрацією Президента України та Радою забезпечується Головним управлінням з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України".

Цим указом голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим доручено скликати у двотижневий строк засідання Ради представників кримськотатарського народу та забезпечити його організацію.

Також указом затверджено новий персональний склад Ради представників кримськотатарського народу. До нього увійшли: АБДУРАІМОВ Васві Еннанович, АБЛАЄВ Еміралі, АКМОЛЛАЄВ Ділявер Сейдаметович, БЕЗАЗІЄВ Лентун Романович, БЕРБЕРОВ Садик, ГАФАРОВ Едіп, ДЖЕМІЛЬОВ Мустафа, ІДРІСОВ Ільмі Ільясович, ІЗЕДІНОВ Сервер, ІЛЬЯСОВ Ремзі Ільясович, МАМУТОВ Бекір Аблаєвич, НІМЕТУЛЛАЄВ Сейтумер, ОСМАНОВ Кадир Мустафаєвич, САЛІЄВ Сервер Ібрагімович, СЕІТБЕКІРОВ Ельдар Аділович, УМЕРОВ Ільмі Рустемович, ФИНЕНКО Аліє, ЧЕЛЕБІЄВ Темур Батталович, ЧУБАРОВ Рефат Абдурахманович.