ДАІ стане «прозорішою»: Могильов дав 2 тижні, щоб замінити скло в автомобілях

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ зобов`язав працівників Державтоінспекції та дорожньо-патрульної служби протягом двох тижнів замінити на службових автомобілях тоноване скло на звичайне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на брифінгу в Києві.

«Буде підписаний наказ протягом двох тижнів розтонувати автомобілі патрульної служби і ДАІ, щоб робота міліції була більш прозорою, щоб людям було видно, що там і як», - сказав міністр, зауваживши, що цей наказ не стосуватиметься лише автомобілів оперативних служб.

Відповідаючи на запитання, за який кошт (за власний чи МВС) працівники міліції робитимуть цю процедуру, А.МОГИЛЬОВ сказав: «я не думаю, що це такі великі кошти, і думаю ДАІ знайде ці кошти – у нас є спецфонд».