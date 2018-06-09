У Донецьку є райради, а Києву вони “не потрібні”?

Попов має знати, що інтереси київської громади, Банкової і Кабміну часто не збігаються... Дивно, ПР каже, що захищає права регіонів, а виступає за централізацію влади... Позбудемося всіх цих дармоїдів!..

Наміри ліквідувати райради в столиці виглядають тим більш цікаво, що у вотчині нинішньої правлячої сили – місті Донецьку – вони існують.

Прихильники такого рішення стверджують про величезну кількість чиновників, які утримуються з бюджету. Прибічники райрад стверджують, що це наступ на місцеве самоврядування і подальша узурпація влади Партією регіонів. Ті, хто прагне позбутися райрад, активно посилаються на позитивний досвід великих українських міст, які свого часу провели подібну реформу, – Харкова, Одеси, Львова. А як же Луганськ, Донецьк, Маріуполь, Херсон, де районні ради, контрольовані “регіоналами”, спокійно собі функціонують. У Донецьку були спроби ліквідації, але депутати на це не пішли.

Виходить, що виборчих прав у донеччан буде більше, ніж у киян? Чому ж у Донецьку районні ради так і не ліквідували? З таким запитанням ми звернулися до політиків, переважно з табору ПР.

Володимир Рибак, екс-віце-прем’єр-міністр, Донецький міський голова у 1993-2002 роках:

ПОЗБУДЕМОСЯ ВСІХ ЦИХ ДАРМОЇДІВ!

Якщо говорити про депутатів райрад Донецька і Києва, то тут є відмінності. Коли я працював мером Донецька, я вважав, що ліквідувати райради не треба. Вважав, що люди будуть менше до мене ходити, бо кожен депутат у кожній райраді їх прийматиме. У людей буде можливість швидше зустрітися з владою і через районні та міські ради, через своїх депутатів управляти мільйонним містом. У райрад у Донецьку були і є повноваження – і фінанси під ці повноваження.

Щотижня, як “Отче наш”, до мене приходили голови райвиконкомів, я їм давав повноваження й фінанси і контролював виконання своїх команд. І завжди казав: ви просіть у мене більше повноважень. Мені гроші не треба, я вам віддам всі гроші, просіть, але беріть і повноваження.

Вони – ні. Оце дайте нам, а решту залиште місту.

А потім я беру машину, виїжджаю у район, беру голову райвиконкому і їжджу по району. Питаю, чому те й те погано, чому те не виконано... На наступному тижні їду так само в інший район, третій, четвертий...

Але Києву це не підходить. На що перетворили місто? Я був відповідальним від ПР під час останніх президентських виборів за Київ. До чого довели місто цієї зими! 10 тисяч людей з переломами потрапили в лікарні. Я питав у влади, у керівників районів: як так сталося? Виявилося, місто визначило районам функції чистити сніг, прибирати, стежити за під’їздами, за дворовими територіями, за дахами, а гроші забрало собі. У районах грошей нема, чистити сніг нічим, а влада купила на мільйон гіпсу. На голову б їм цей гіпс надягти, щоб вони його все життя носили!

Якщо таким чином діють райради, у яких ні функцій, ні грошей, то навіщо вони? І правильно міськрада зробила, що вирішила їх скасувати. Спробували керувати містом з райрадами – не вийшло. Давайте спробуємо керувати з міста. Можливо, з часом і повернуться, скажімо, до укрупнення районів...

У Києві – по 15 заступників в районі. У мене в мільйонному місті було 8. А в районах у Лук’янченка (Донецький міський голова. – Авт.) до сьогодні по 4. Уся команда, яку я ще тоді підібрав, працює. І подивіться, місто сьогодні в багатьох питаннях уже випереджає Київ. Люди працювали для людей, а не для власної кишені. Щоб припинити це безвладдя в Києві й позбудемося всіх цих дармоїдів. Миритися далі з цим нам і президент не дозволить. Просто не дозволить викидати такі гроші.

Олександр Лук’янченко, міський голова Донецька:

МОЖЕ, РАЙОНИ ТРЕБА УКРУПНИТИ...

Ми просто не встигли це зробити (ліквідувати райради. – Авт.) у юридичному плані. Думаю, при черговій адміністративно-територіальній реформі це все буде зроблено обов’язково.

Функції, які на сьогодні є в районів, на жаль, застаріли. Я не кваплю ці події, не поспішаю. Але хто прийде на зміну, то обов’язково стикнеться з проблемами.

Можливо, необхідно не просто ліквідувати райради, а знайти якусь іншу форму. Наприклад, я розглядаю такий варіант, як укрупнення районів. Не стоїть питання про ліквідацію, стоїть питання про зміну форм і системи управління місцевим самоуправлінням.

Унаслідок такої реформи скоротиться кількість чиновників. У кожному районі є свій суд, своя прокуратура, своє КРУ і ряд структур – це ціла армія чиновників. Якщо провести реформу, то фінансові ресурси, які витрачалися на їхнє утримання, підуть на інші, більш актуальні нужди.

Іван Салій, голова Київської міської держадміністрації в 1992-1993 роках:

ДИВНО, ПР КАЖЕ, ЩО ЗАХИЩАЄ ПРАВА РЕГІОНІВ, А ВИСТУПАЄ ЗА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ВЛАДИ

У 1992 році я провів муніципальну реформу в Києві. Міська адміністрація, яку я очолив, наділила 14 районних рад (на той час у Києві було 14 районів. – Авт.) власністю, правом власності, передали їм в управління школи, жеки, окремі медичні й культурні заклади тощо. У кожному районі ми утворили районний центр приватизації. Бо житловий фонд фактично перебував на районному балансі.

Я вивчав цей досвід. Райони – це правильно. Чому Черновецький проти? Він у жодній райраді не виступав, не збирав голів районних адміністрацій, не вів за собою, не зробив їх подвижниками, і зняти їх не може. А коли зняти не може, то не може й посадити своїх. Але це ж не означає, що треба райони ліквідувати.

Я дивуюся Попову (першому заступнику голови КДМА. – Авт.). У скількох райрадах він вже виступив? У скількох районних адміністраціях побував?

“Ми скорочуємо витрати!” Це примітивне мислення. Так і скорочуйте витрати, а не райради.

Київські райради я створював і розвивав ще й для того, щоб кадри для київського престолу готувати не з Комсомольська чи Харкова, а з районів. У нас кожний район по 350 тисяч мешканців. Якщо в них є права, то там ростуть і кадри. Інша справа – Черновецький багато відібрав повноважень у райрад. Але ж сьогоднішня влада може їх і повернути.

Ліквідація райрад – це передусім централізація влади. Чому Радянський Союз розпався? Через надмірну централізацію. Ніколи централізована влада ефективною не може бути. Партія регіонів нібито ж за розвиток регіонів, за децентралізацію. У рамках Києва децентралізація – це надання повноважень районам. І моя концепція: кожен район – це місто в місті.

Звичайно, для мерів це зручно. Тому що інтереси міста й району не завжди збігаються. Попов має знати, що інтереси київської громади, Банкової і Кабміну теж часто не збігаються. От у Донецьку хочуть, щоб їх не було. Але не пішли на це. І Франція, і країни Скандинавії, й інші зберігають райони й розвивають їх. Це ознака самоврядування територіальної громади. Ми хочемо будинку дати повноваження, тепер же замість жеків будуть об’єднання громадян, – а районам не даємо. Централізація влади в тримільйонному місті – це стратегічна помилка, це абсурд.

Валерій Бондик, народний депутат від ПР, колишній перший заступник міністра юстиції

ТАК ЗАХОТІЛА КИЇВРАДА...

Влаштовувати адміністративно-територіальний устрій потрібно у відповідності з законом.

Територіальний устрій міста – це проблема міста. Депутати Київської міської ради порушують це питання відповідно до закону про столицю. Це рішення територіальної громади, тобто депутатів Київради. Я не можу оцінювати чи аналізувати дії депутатів.

Депутати міської ради, представляючи територіальну громаду, займаються щоденними поточними господарськими справами, розглядом нужд і проблем свої виборців. І для розв’язання цих проблем цілком достатньо того складу депутатів, який є в Київраді.

Порівнювати Донецьк і Київ некоректно. Оскільки в Києві діє закон про столицю. І це питання може вирішити Київрада.

Опитувала Анна Ященко