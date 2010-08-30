Меджліс воліє залучити міжнародні структури до організації форуму

Форум з питання відновлення прав кримськотатарського народу і гарантування його безпеки і гарантій розвитку в Україні меджліс сподівається провести під егідою однієї з міжнародних організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявив журналістам в неділю в Сімферополі після курултаю - загальнонаціонального з`їзду.

«Мабуть, (форум) буде під егідою якоїсь міжнародної організації. Можливо, ОБСЄ, можливо, якоїсь структури ООН. Щоправда, у нас вже були попередні домовленості з багатьма депутатами Європарламенту і президентом Парламентської асамблеї Ради Європи, з організацією непрезентованих в ООН народів, але ми вважаємо за більш доцільне (проводити форум) з якоюсь міжнародною структурою, під егідою цієї структури», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Делегати Курултаю підтримали ініціативу скликати форум, з якою 18 травня виступили учасники всекримського жалобного мітингу, присвяченого пам`яті жертв депортації 1944 року.

Дата проведення форуму поки не відома. «Ми не визначили терміни. Необхідно провести підготовчу роботу», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, учасники мітингу, присвяченого 66-м роковинам примусового переселення кримських татар до Середньої Азії і Сибіру, зажадали провести спеціальний форум з питання відновлення їхніх прав в Криму.