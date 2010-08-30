На Житомирщині на головного редактора газети напали з ножем

На Житомирщині скоєно напад на редактора райгазети «Сільське життя».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив журналістам начальник УМВС України в Житомирській області Юрій ІВАКІН.

За його словами, "наразі усі сили житомирської міліції направлені на розкриття злочинного нападу на редактора газети «Сільське життя»".

При цьому Ю.ІВАКІН уточнив, що йдеться про розслідування справи за фактом заподіяння тілесних ушкоджень головному редактору житомирської районної газети «Сільське життя» Валерію ІВАНОВСЬКОМУ.

За словами Ю.ІВАКІНА, "вчора, 27 серпня, в 16.00 годині у Житомирі до чергової частини Богунського райвідділу УМВС України в Житомирській області надійшло телефонне повідомлення від оператора швидкої допомоги про те, що до одного з медичних закладів обласного центру доставлено чоловіка з ножовим пораненням".

На місце пригоди виїхали оперативники райвідділу, які встановили, що потерпілим виявився 50-річний журналіст В.ІВАНОВСЬКИЙ, який працює головним редактором газети «Сільське життя» та проживає у Житомирі.

"Як розповів сам потерпілий, 27 серпня йому на мобільний зателефонував невідомий і запропонував зустрітися для передачі матеріалів, які б могли зацікавити В.ІВАНОВСЬКОГО як журналіста", - сказав начальник обласного УМВС. Він повідомив й інші подробиці події.

Прибувши у призначене місце по вулиці Московській у Житомирі, до В.ІВАНОВСЬКОГО підійшов молодик, після чого без будь-яких пояснень бризнув йому в обличчя сльозогінним газом та завдав ножем тілесні ушкодження у вигляді двох колото-різаних ран. Після цього зловмисник втік з місця події.

Журналісту надана медична допомога. Він перебуває в одному з лікувальних закладів під охороною міліції, стан його здоров’я задовільний.

Цього ж дня слідчим відділом Богунського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Міліцією розглядається декілька версій скоєння злочину, в тому числі щодо професійної діяльності журналіста.

За свідченнями потерпілого складений фоторобот зловмисника. За зовнішніми прикметами, це чоловік віком 20-25 років, на зріст 165-167 см, худорлявої тілобудови, має видовжене обличчя, був одягнений в чорний одяг, кепку чорного кольору та окуляри.

Міліцією спільно з СБУ та прокуратурою області вживаються всі заходи щодо встановлення та затримання підозрюваного.

Як зазначив начальник УМВС України в Житомирській області, за надання інформації, яка сприятиме розкриттю злочину та затриманню зловмисника, УМВС України в Житомирській області встановлено винагороду у 30 тисяч гривень.