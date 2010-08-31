1 вересня - 11-00 - В медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Проблеми середньої і вищої освіти в Україні та перспективи їх вирішення. Новації навчального року 2010-2011». Учасники: координатор напрямку «Суспільство знань» в Уряді змін, перший директор Центру оцінювання якості освіти Лілія Гриневич; голова правління Центру освітнього моніторингу, колишній перший заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський; голова правління Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська (вул. Стрітенська, 2/8). Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.