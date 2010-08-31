1 вересня - 11-00 - До Міжнародного дня знань, правозахисні активісти проведуть акцію «Захисти себе сам». Основна мета акції - підвищити рівень знань молоді у сфері захисту своїх прав при контакті зі співробітниками МВС. Перед стінами тридцяти навчальних закладів студенти, представники творчої молоді, активісти НГО та випускники всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» розпочнуть інформаційну акцію, в якій візьмуть участь такі міста: Київ, Луганськ, Харків, Чернігів, Одеса, Миколаїв, Житомир, Сімферополь, Тернопіль, Рівне, Севастополь, Ялта, Маріуполь, Кременчук, Комсомольськ та Глобине. «У країні можливо навести порядок, тільки при відносно чесному державному апараті. Хабарництво і бюрократія - прямий наслідок байдужості громадян. Телефон: 38 (095) 3495325, е-mail: civilwar.jar@gmail.com.