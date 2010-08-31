Проводиться акредитація на судове засідання щодо забудови Пейзажної алеї в Києві, яке відбудеться 7 вересня о 10-30 у Шевченківському районному суді. Телефон: 067-502-5727, inna.sovsun@gmail.com. Список буде представлено та затверджено у судовій канцелярії адвокатом з боку місцевої громади. За відсутності попередньої акредитації суддя може не допустити журналістів на засідання.