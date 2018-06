3 вересня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Громадські антирейдери проти рейдерів державних” щодо порушення конституційних прав виборців України, закріплене в прийнятому законі про місцеві вибори (А.Єфремов, № 7043-1). Юридично-правовий аналіз даного закону та пропозицій щодо захисту виборчого права громадян. Учасники: голова ГО «Українське юридичне товариство», експерт з конституційної реформи Олег Березюк, координатор ГО «Співзахист» Ігор Гурчик, голова ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя»; «Юрист року-2008»; провідний експерт у сфері права за рейтингом «The International Who’s Who of Trade and Customs Lawyers» Олег Рябоконь (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 093-094-24-97. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.