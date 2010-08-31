Слухання у справі про побиття редактора «Коломийського вісника» перенесли

Коломийський міськрайсуд планує розпочати слухання по суті справи щодо побиття редактора газети «Коломийський вісник» Василя ДЕМ’ЯНІВА 30 вересня. Про це сьогодні УНІАН повідомили у міськрайсуді. Перенесення слухання справи по суті, яке мало розпочатися 27 серпня, на 30 вересня пов’язано із клопотанням потерпілого В.ДЕМ’ЯНІВА до суду, в якому він повідомляв, що перебуває на лікарняному через поганий стан здоров’я і не може брати участь у судових засіданнях. Суд задовольнив клопотання потерпілого і переніс слухання на кінець вересня.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 23 березня ц.р. двоє зловмисників заподіяли В.ДЕМ’ЯНІВУ тяжкі тілесні ушкодження, втекли з місця події після того, як в ситуацію втрутився чоловік, який став випадковим очевидцем злочину. Потерпілий отримав тяжку черепно-мозкову травму і перелом ноги, і пов’язує злочин із професійною діяльністю. Натомість в міліції пов’язують це побиття з пограбуванням.

Попереднє судове слухання у справі розпочалося 13 серпня.