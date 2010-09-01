Чи є кому розслідувати справу про зникнення журналіста?

Київська незалежна медіа-профспілка вимагає, щоб Генеральна прокуратура “терміново витребувала у МВС справу про зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, а Президент Віктор ЯНУКОВИЧ посилив особистий контроль за ходом розслідування цієї резонансної події, яка ризикує стати справою Гонгадзе-2”.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві комітету Київської незалежної медіа-профспілки.

У заяві наголошується, що у зв’язку з появою інформації про можливу причетність до злочину так званих «перевертнів у погонах» із середовища харківської міліції – є всі підстави сумніватися в здатності МВС та його керівництва забезпечити об’єктивне і незалежне розслідування цієї справи.

Саме тому, на думку комітету КНМП, справа про зникнення журналіста має розслідуватися Генеральною прокуратурою України. Водночас, голова КНМП Юрій ЛУКАНОВ, закликав Президента Віктора ЯНУКОВИЧА приділяти більше уваги цій справі.

«Варто нагадати, що генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО уже два роки поспіль очолює всеукраїнський рейтинг ворогів преси, а Генпрокуратура регулярно займає пасивну позицію в розслідуванні інцидентів, пов’язаних з фактами тиску, нападів та погроз на адресу журналістів із якими ми звертаємося до неї», - сказав Ю.ЛУКАНОВ.

Він також констатував, що зникнення журналіста В.КЛИМЕНТЬЄВА стало логічним продовженням повного ігнорування новим керівництвом держави фактів порушення журналістських прав з боку посадовців різного рівня.

«Все почалося з мікрофонів, які чиновники викидали у смітник, продовжилося застосуванням надмірної фізичної сили відносно журналістів охоронцями президента та тиском «Беркуту», а закінчується зникненням журналістів. Відсутність жорсткої реакції на ці події з боку керівництва держави породжує відчуття безкарності. Безкарність - призводить до насилля», - підсумував Ю.ЛУКАНОВ.

Окрім того, комітет КНМП закликав усі фракції Верховної Ради вже на найближчому позачерговому засіданні ініціювати звіт «силовиків» про хід слідства у справі зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА та конкретні заходи, які здійснюється правоохоронцями для розкриття цього злочину.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. Під час перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору в невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею 115 «навмисне вбивство» Кримінального кодексу за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого журналіста.

Газета «Новый стиль» займається розслідуваннями з правової тематики.