На Тріумфальній площі у Москві затримали Нємцова і Лимонова

Російська влада зробила жорсткішим розгін мітингу на захист ст. 31 Конституції порівняно з попередніми мітингами.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив головного редактора радіостанції «Эхо Москвы» Олексій ВЕНІДІКТОВ.

«З минулого мітингу (31 липня – УНІАН) позиція влади посилилася – минулого разу не було ОМОНу, минулого разу не було масових затримань», - сказав О.ВЕНІДІКТОВ.

Він припустив, що такі дії російських правоохоронних органів пояснюються недавнім інтерв`ю прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, який жорстко розкритикував дії «незгодних», які виступають без дозволу влади.

«Ось чекаємо палицею по голові – як сказав Володимир ПУТІН», - сказав О.ВЕНІДІКТОВ.

Він вважає, що російська міліція замість того, щоб наводити лад, влаштовує безлад. За його словами, необхідно дотримуватися закону і Конституції РФ, і як результат – дозволити людям тут збиратися.

«Я не бачу причин, за яких їм (незгодним) потрібно забороняти», - сказав О.ВЕНІДІКТОВ.

Він назвав аргументацію міліції про те, що мітингувальники заважають пересуванню громадян, брехливою і лицемірною.

Окрім того, О.ВЕНІДІКТОВ вважає, що дії незгодних вже почали впливати на політичні події в Росії.

«Незгодні вже змінили ситуацію. Пригадайте, історію з Хімкинським лісом – вийшло 5 тис. чоловік і Президент Росії вимушений робити заяву (Дмитро МЕДВЕДЄВ розпорядився припинити будівництво дороги через Хімкинськмй ліс у Підмосков`ї, проти цього будівництва боролися російські опозиціонери – УНІАН). Вийде 10 тисяч – будуть інші заяви», - сказав О.ВЕНІДІКТОВ.

Він відзначив, що, за його інформацією, вже затримані російські опозиціонери Борис НЕМЦОВ і Едуард ЛИМОНОВ.

О.ВЕНІДІКТОВ, коментуючи те, що відбувається на Тріумфальній площі, зазначив, що спостерігає повернення до радянських часів.

«Так розгоняли радянські мітинги в 1987-1989 роках. Нічого нового я не бачу. Тільки омонівці одягнені більш сучасно – модернізація, напевно», - сказав О.ВЕНІДІКТОВ.

В даний момент на Тріумфальній площі триває мітинг російської опозиції й почалися масові затримання його учасників.

Співробітники російського ОМОНу, створивши живий ланцюг, виштовхують всіх із проїжджої частини.

У свою чергу мітингувальники викрикують гасла «Свободу!», «Геть поліцейську державу», «Росія - без Путіна» та інші.