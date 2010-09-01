НЕК просить повноважень закривати газети та журнали

НЕК вирішила удосконалити правовий механізм запобігання розповсюдженню та обігу на території України друкованих видань, які порушують законодавство у сфері захисту суспільної моралі, розглянувши це питання на черговому засіданні 30 серпня 2010 року.

Як повідомив голова НЕК Василь Костицький, адміністративні та цивільно-правові санкції за порушення суб`єктами видавничої справи та друкованими ЗМІ чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі законодавчо не визначені. Єдиний державний реєстр судових рішень не містить інформації про судову практику із зазначеного питання. «Відсутність санкцій за порушення обмеження права у видавничій справі, а також умов обігу друкованої продукції сексуального та еротичного характеру позбавляє державу можливості своєчасно та ефективно реагувати на правопорушення у зазначеній сфері та запобіганню їх скоєнню», - сказав Василь Костицький.

Для вирішення цієї проблеми НЕК розробила проект закону про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі», яким передбачено, що припинення випуску друкованого ЗМІ, що розповсюджується з порушенням вимог законодавства, а також заборона обігу видавничої продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, здійснюється за рішенням суду. Голова НЕК виступив за подальше удосконалення законопроекту. «У подальшому доцільним буде наділити Національну комісію повноваженнями подавати (ініціювати) позови до суду про припинення випуску друкованого ЗМІ та обігу видавничої продукції, що використовується для розповсюдження інформації з порушенням вимог та чітко розмежувати повноваження органів, що здійснюють нагляд у цій сфері», - зазначив він. Крім того, Костицький вважає, що законопроект доцільно доповнити положеннями щодо необхідності переєстрації друкованого ЗМІ у разі зміни виду видання за цільовим призначенням.

За словами голови НЕК, жоден з органів не в змозі запобігти скоєнню правопорушень у видавничій галузі. Згідно з інформацією МВС, органами внутрішніх справ було порушено 802 кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) та ст. 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). 2010 року органами внутрішніх справ вилучено 130 друкованих видань, заборонених до обігу на території України.

Пропозиції пана Костицького щодо удосконалення законодавства підтримали не тільки члени НЕК, а й президент Асоціації книговидавців Олександр Афонін, який зазначив, що видавці повинні мати посередницьку структуру між ними та МВС. Цією структурою, на його думку, могла б стати НЕК. «Після внесення змін до ККУ видавці поставлені до стінки. Після виходу книги в світ до них можуть прийти з органів внутрішніх справ і сказати, що їм загрожує кримінальна відповідальність за друк порнографії», - сказав Афонін. Він запропонував, щоб НЕК до друку видання давала експертний висновок на рукопис книги, що він не містить еротики чи порнографії. Василь Костицький йому заперечив, сказавши, що вони не будуть цього робити, оскільки це розцінюватиметься як цензура.

Ще один представник видавців тільки періодичної преси Олександр Антонець (Українська асоціація видавців періодичної преси) виступив проти діяльності Національної експертної комісії. «Ми взагалі виступаємо за ліквідацію НЕК», - зазначив він.

У результаті члени комісії не тільки підтримали доповнення до законодавства запропоновані головою НЕК, а й вирішили розмістити на веб-сайті інформаційну довідку про правовий механізм запобігання обігу на території України друкованих видань, які порушують законодавство у сфері захисту суспільної моралі. Крім того, вирішено організувати науково-практичну конференцію на тему: «Правовий механізм запобігання обігу на території України друкованих видань, які порушують законодавство у сфері захисту суспільної моралі» за участю народних депутатів, представників влади та громадських організацій.

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