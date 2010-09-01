У проекту "УНІАН-Права людини" новий партнер
Організація об`єднує суддів і правозахсиників
Всеукраїнська громадська організація Судова Асоціація України «Фундація сприяння правосуддю» стала партнером інформаційного агентства УНІАН у реалізації проекту "Права людини".
Про це повідомила керівник проекту "УНІАН-Права людини" Тетяна ПЕЧОНЧИК.
За словами голови правління Судової Асоціації України "Фундація сприяння правосуддю" Катерини ТАРАСОВОЇ, ця організація позиціонує себе не тільки як така, що об`єднує суддів України, але і як правозахисна організація.
|Катерина Тарасова
При цьому вона додала, що поширення інформації завжди було "найбільш ефективним інструментом з лобіювання дотримання прав і свобод".
Водночас Т.ПЕЧОНЧИК зауважила, що партнерство УНІАН та Судової Асоціації України "Фундація сприяння правосуддю" дозволить агентству приділяти більше уваги висвітленню ситуації із дотриманням прав людини в Україні, в тому числі права на справедливий суд, а також оперативно і неупереджено інформувати читачів сайту УНІАН та передплатників агентства про діяльність правозахисників.