У проекту "УНІАН-Права людини" новий партнер

Всеукраїнська громадська організація Судова Асоціація України «Фундація сприяння правосуддю» стала партнером інформаційного агентства УНІАН у реалізації проекту "Права людини".

Про це повідомила керівник проекту "УНІАН-Права людини" Тетяна ПЕЧОНЧИК.

За словами голови правління Судової Асоціації України "Фундація сприяння правосуддю" Катерини ТАРАСОВОЇ, ця організація позиціонує себе не тільки як така, що об`єднує суддів України, але і як правозахисна організація.

"Важливою частиною будь-якої правозахисної діяльності є інформаційна складова. Саме широке висвітлення проблем прав людини може призвести до системних змін. Коли факти порушень стають відомі широкому загалу, влада вже не може робити вигляд ніби їх не існує", - зазначила К.ТАРАСОВА.

При цьому вона додала, що поширення інформації завжди було "найбільш ефективним інструментом з лобіювання дотримання прав і свобод".

Водночас Т.ПЕЧОНЧИК зауважила, що партнерство УНІАН та Судової Асоціації України "Фундація сприяння правосуддю" дозволить агентству приділяти більше уваги висвітленню ситуації із дотриманням прав людини в Україні, в тому числі права на справедливий суд, а також оперативно і неупереджено інформувати читачів сайту УНІАН та передплатників агентства про діяльність правозахисників.