Чому вагітних не звільняють від "криміналу"?

Чинне законодавство в цілому надає можливості представникам обох статей займати рівне положення у різних сферах життя.

Як передає кореспондент УНІАН, такого висновку дійшли учасники семінару для суддів місцевих судів та апеляційного суду Івано-Франківської області, проведеного Судовою Асоціацією України «Фундація сприяння правосуддю» в рамках реалізації проекту «Впровадження міжнародних та національних норм по боротьбі з дискримінацією жінок у судочинстві України», що здійснюється за підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

В той же час, доктор юридичних наук, керівник кафедри адміністративного права та організації адміністративної діяльності Академії управління МВС України Володимир ЗАРОСИЛО наголосив, що чинна Конституція України містить норми позитивної дискримінації. Зокрема, стаття 43 містить норму про те, що використання праці жінок на небезпечних для їх здоров‘я роботах забороняється. При цьому та ж стаття гарантує право особи на вільний вибір праці.

Враховуючи, що у кримінальному законодавстві також є окремі статті, що виділяють жінок з точки зору юридичних процедур, були обговорені питання прав жінок у кримінальному судочинстві, зокрема, застосування статей 79 та 83 ККУ. Суддя судової палати із розгляду кримінальних справ Верховного Суду України Станіслав МІЩЕНКО зауважив, що суди під час розгляду кримінальних справ з невідомих причин майже не застосовують ці норми, які передбачають звільнення від відбування покарання вагітних жінок і категорії жінок, що мають дітей віком до семи років, а також до трьох років.

Окремо було розглянуто теми щодо розгляду справ пов’язаних із злочинами проти статевої свободи та недоторканості, обговорено судову практику по злочинах скоєних за статтею 117 КК (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини), дискримінація жінок у сфері трудових прав тощо.

Також було проведено обговорення та аналіз усіх категорій справ, що напряму або опосередковано стосуються прав жінок. Було окремо зауважено, що більша частина потерпілих (за кількістю) у кримінальних справах це жінки. У той же час, за даними Державної судової адміністрації України у 2008 році було засуджено 18276 жінок, у 2009 році - 18545 осіб, тобто є тенденція до зростання жіночої злочинності. Суддями було зазначено, що ті злочини, що скоюють самі жінки, особливо по категорії умисних вбивств, здійснюються з більшою жорстокістю у порівнянні з аналогічними злочинами скоєними чоловіками.

