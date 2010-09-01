Янукович «освятив» зміну правил гри на місцевих виборах

Віктор Янукович підписав зміни до закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Закон за підписом Президента розміщений на офіційному сайті голови держави.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", автором якого є лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

За даний закон проголосували 264 із 430 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом знято обмеження щодо можливості участі у місцевих виборах місцевих організацій політичних партій, що утворені пізніше, ніж за 365 днів до дня виборів, та надано можливість усім місцевим організаціям партій висувати своїх кандидатів на виборах.

Крім того, законом змінено принцип формування складу територіальних виборчих комісій. Зокрема, буде збільшено склад територіальних виборчих комісій до 18 осіб та надано право подавати кандидатури для формування територіальних виборчих комісій не лише місцевим організаціям тих політичних партій, які представлені у Верховній Раді України поточного скликання, а й усім місцевим організаціям партій, що зареєстровані в Україні.

Визначено і порядок відбору кандидатур до складу територіальних виборчих комісій, куди входитимуть 15 осіб від місцевих організацій політичних партій, які представлені у ВР, а також троє осіб з числа кандидатур, поданих місцевими організаціями партій, які визначатимуться шляхом жеребкування.

Крім того, законом дозволено участь у виборах до місцевих органів самоврядування осіб, які досягли 18 років на день виборів.

Також Єфремовна позачерговій сесії парламенту вніс з голосу ще ряд пропозицій до цього законопроекту (на той час це ще був законопроект – УНІАН).

Однією з пропозицій передбачено, що «місцеві організації політичних партій, які сформували свою депутатську фракцію у ВР поточного скликання, можуть подати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше 3-х кандидатів».

Також він запропонував внести норму про те, що «порядок формування виборчих комісій у Автономній Республіці Крим здійснюється у загальному порядку – як по всій території України».

Єфремов зазначив, що по всьому тексту закону мають бути внесені уточнення з даного питання.