Київський апеляційний адміністративний суд вирішуватиме долю лісу біля Коцюбинського

2 вересня о 10:00 - відбудеться судове засідання Київського апеляційного адміністративного суду, де за участю прокуратури Київської області в апеляційному порядку буде преглядатися судове рішення, яким прокурору м. Ірпеня було відмовлено в задоволені позовних вимог щодо неправомірності рішень Коцюбинської селищної ради.

Для підтримки захисту Київського лісу від роздачі у приватну власнісь на засідання прийде ініціативна група мешканців Києва та Коцюбинського. На судовому засіданні також будуть представники КП "Святошинський лісгосп".

Слухання відбудеться за адресою м.Київ, вул. Московська 8.

Контактна особа Ірина +38 050 419 12 49.