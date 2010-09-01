Громадські слухання на тему: “Оцінка концепції суспільного мовлення нової влади”

2 вересня - 10-00 - Розпочнуться громадські слухання на тему: “Оцінка концепції суспільного мовлення нової влади”. Організатори: Громадська кампанія Новий Громадянин, Інститут Масової Інформації, Інституту Медіа Права, Інтерньюз-Україна, Телекритика, Фундація Суспільність, Центр суспільних медіа, Незалежна Медіа-Профспілка України, Київська незалежна медіа-профспілка, профспілка «Медіафронт», Національна спілка журналістів України. Модератори: Андрій Куликов, «Свобода слова» (ICTV), Тарас Шевченко, Інститут Медіа Права. Захід відбувається в рамках руху «Стоп цензурі!» і за підтримки міжнародної організації «Міжнародна підтримка медіа» (IMS) та МФ «Відродження» (готель «Русь», вул. Госпітальна, 4). Реєстрація з 9-30. Телефон: 066 321 75 85.

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