СБУ хоче контролювати мобільний зв’язок

Оператор мобільного зв`язку стандарту CDMA ТОВ "Інтертелеком" заявляє про вимогу з боку СБУ встановити автоматичну систему зняття інформації на канали зв`язку.

Таку заяву одеському телеканалу "АТВ" у вівторок після обшуку головного офісу мобільного оператора зробив гендиректор "Інтертелекому" Борис Акулов, повідомляє УГСПЛ.

"Те, що хочуть наші структури, виходить далеко за межі закону. Тому ми зайняли принципову позицію і сказали, що ми не проти виконати вимоги. Ми готові в рамках чинного законодавства це зробити", - заявив Акулов.

"Має проводитися зняття інформації з каналів зв`язку тільки лише санкцією суду. А конкретно: голови й заступника голови апеляційного суду Одеської області", - наголосив він.

"Нам пропонується варіант організації автоматичної системи зняття інформації з каналів зв`язку. При цьому той же закон визначає, що оператор відповідає за забезпечення захисту таємниці переговорів своїх абонентів", - зазначив Акулов.

"Ми вважаємо своїм святим обов`язком забезпечити право наших абонентів на таємницю особистого життя, яке передбачено 31-ю статтею Конституції", - підкреслив він.

За даними телеканалу, обшук проводився в офісі мобільного оператора 12 годин і закінчився близько 2 годин ночі вівторка. В обшуку брали участь співробітники спец підрозділу "Альфа".

Офіційна причина обшуку, за даними телеканалу, - обвинувачення "Інтертелекому" в отриманні контрабанди.

Коментарі СБУ в сюжеті не наводяться.

На офіційному сайті ТОВ "Інтертелеком" жодної офіційної інформації про те, що відбувся протягом вівторка, розміщено не було.

ТОВ "Інтертелеком" - національний CDMA оператор. Надає послуги місцевого й мобільного зв`язку стандарту CDMA, а також бездротовий доступ в Інтернет у 21 регіоні України.

За результатами липня 2010 року компанія зайняла 7-е місце за кількістю абонентів в Україні, збільшивши базу на 2,5%, або на 10,4 тис., - до 434,4 тис. абонентів.