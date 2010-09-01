Зник свідок у справі харківського журналіста Климентьєва

Зник один зі свідків у справі про зникнення головного редактора газети «Новый стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник головного редактора газети Петро МАТВІЄНКО, який також проходить як свідок по цій справі.

Посилаючись на таємницю слідства, П.МАТВІЄНКО відмовився сказати, коли зник свідок, і назвати його ім’я. Він також відмовився назвати джерело інформації, але запевнив, що інформація перевірена. «Це недопрацювання правоохоронних органів», - підкреслив він.

У Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Харківській області на цей час не володіють інформацією про зникнення свідка по справі головного редактора газети «Новый стиль».

У ЦГЗ зазначили, що цією справою займається МВС.