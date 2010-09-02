Російська рок-виконавиця Земфіра не вважає Росію демократичною країною. Про це співачка сказала під час телемосту Москва-Київ, відповідаючи на запитання УНІАН, чи вважає вона Росію демократичною країною, про що так любить говорити російський прем’єр-міністр Володимир ПУТІН.

“Ні, я не вважаю, що Росія – демократична країна”, – сказала вона. “Чому? Бо в нас велика кількість проблем, корупція. Поки не сунеш гроші, тебе не припаркують, не пустять в лікарню… Ну як чому? Бо багато з того, що повинно визначати демократичне суспільство, в цій країні (Росії) не відбувається», – зазначила Земфіра.

Співачка також каже, що не солідарна з російською опозицією, оскільки нічого не знає про її діяльність.

“Ось ви запитуєте про російську опозицію, а я не знаю, що це таке, не зовсім чітко собі це уявляю, мабуть, тому, що вони не можуть про себе чітко заявити. Я не знаю ні їхнього лідера, ні їхньої програми, ні їхніх претензій. Можливо, це так тому, що її діяльність в нас замовчується. Тому я не можу бути солідарна з тими, кого я не знаю”, – сказала Земфіра.