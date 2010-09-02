Презентація нової Національної доповіді «Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2010»

Проводиться акредитація на презентацію нової Національної доповіді «Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2010», присвяченої прогресу досягнення Цілей розвитку тисячоліття – міжнародних зобов’язань України в галузі людського розвитку. Організатори - Представництво ООН в Україні та Міністерство економіки України. До участі у запрошені: Ірина Акімова, перший заст..глави Адміністрації Президента України; Олів’є Адам, Постійний Координатор системи ООН та Постійний Представник Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні; Сергій Тігіпко, віце-прем’єр-міністр України з питань економіки; Василь Цушко, міністр економіки України; Ірина Крючкова, заст..міністра економіки України; Елла Лібанова, директор інституту демографії та соціальних досліджень. Початок 3 вересня о 10-00 (Клуб КМУ, вул. Інститутська, 7). Реєстрація з 9:30. Телефони: (044) 254-00-35.