Куди поскаржитися на суддю?

Для надання правової допомоги та моніторингу зловживань та порушення чинного законодавства з боку судових та правоохоронних органів ВГО «Судова Асоціація України «Фундація сприяння правосуддю» з 9 вересня відкриває громадську приймальню.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова правління «Судової Асоціацї України «Фундація сприяння правосуддю» Катерина ТАРАСОВА.

За її словами, громадська приймальня буде надавати безкоштовну юридичну консультацію та приймати скарги з таких питань:

- недотримання норм законодавства з боку суддів при розгляді судової справи;

- порушення етичних принципів працівниками судової гілки влади, органів прокуратури та міліції;

- неналежна організація роботи судів та правоохоронних органів;

- порушення з боку працівників державної виконавчої служби

Приймальня працюватиме щопонеділка з 11.00-16.00 (за умови попереднього запису) за адресою: м. Київ, вул. Богомольця 7/14, офіс 143.

Також, як зазначила К.ТАРАСОВА, скарги можуть надсилатися на поштову адресу: 01010, Київ, а/с 53

Контактний телефон: 044-253-77-66 - Кондратюк Олена Анатоліївна.