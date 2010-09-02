Конкурс на участь у семінарі «Колективні громадські дії на захист прав людини»
Оголошується конкурс на участь у cемінарі «Колективні громадські дії на захист прав людини», що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з Гельсінським Фондом з Прав Людини (Варшава, Польща) за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження».
Семінар є навчальним заходом всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».
Учасники семінару зможуть отримати спеціальну підготовку щодо планування та проведення ефективних громадських кампаній на підтримку та захист прав людини.
До участі у конкурсі запрошуються учасники попередніх навчальних заходів програми «Розуміємо права людини».
Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору.
Критерії відбору для участі у семінарі є такими
- Наявність мотивації і планів, пов’язаних з проведенням громадських кампаній на підтримку та захист прав людини;
- Чітке уявлення проблеми, що представляє суспільний інтерес і на рішення якої має вплинути проведення громадської кампанії;
Семінар проходитиме з 10 по 14 жовтня 2010 року у м. Чернігів .
Організатори забезпечують проживання та харчування учасників семінару, витрати на проїзд до місця проведення семінару й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда).
Для участі у конкурсі необхідно:
По-перше: Зареєструвати свою кандидатуру на участь у семінарі «Колективні громадські дії на захист прав людини» та дочекатись підтвердження реєстрації вашої кандидатури на вказану вами адресу електронної пошти.
Зареєструвати свою кандидатуру на участь у навчальних заходах програми необхідно заповнивши реєстраційну анкету он-лайн за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1259310204
По-друге: Підготувати та надіслати опис планів, пов’язаних з проведенням громадських кампаній на підтримку та захист прав людини. Опис викладається у вільній формі. Обов’язковими елементами опису мають бути:
1) конкретизація проблеми, що представляє суспільний інтерес і на рішення якої має вплинути проведення громадської кампанії;
2) представлення теми та мети кампанії, що планується.
Ваша кандидатура вважається зареєстрованою, а опис планів прийнятим на участь у конкурсі, якщо ви отримали про це повідомлення від організаторів.
Контакти організаторів для отримання додаткової інформації:
E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com
Контактні особи:
Костянтин Рєуцький (моб. тел.: +380506280661) та Сергій Буров (моб. тел.: +380509219967)
Просимо звернути увагу, що конкурсні документи повинні надійти не пізніше 17:00, 25 вересня 2010 року.
Заявки, отримані пізніше зазначеного терміну, розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 1 жовтня 2010 року.