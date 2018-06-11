Сергій Гордієнко: «Немає „розумних” або „дурних” рас!»

Сергій Гордієнко, 52-річний житель Дніпропетровська, успішно втілює давню мрію: пройти навколо світу на своїх двох. Останній його маршрут - із Севастополя через Сибір до Тихого океану, а згодом по іншому шляху до Києва - благополучно завершився 26 серпня. Вичитавши, відповідно до навчального плану, курс лекцій у столичному Університеті туризму, економіки й права, Сергій Іванович незабаром знову відправиться в дорогу. Цього разу до Південно-Африканської Республіки й назад. Завдяки цьому переходу подорож набуде статусу навколосвітньої. Східну півкулю буде подолано в такий спосіб з півночі на південь і у зворотному напрямку.

ВИЖИВАТИ ЗАВЖДИ ВАЖКО ... СЕРЕД СВОЇХ

- 26 березня 2009 року ви стартували із Владивостока. Чи став ваш останній наддалекий перехід у чомусь унікальним?

- Я першим у світі пройшов весь БАМ (Байкало-Амурську залізничну магістраль – авт.). Ще один рекорд - перехід на каяку майже всієї р. Обі. Маршрут «без відриву» подолала до мене лише одна людина. Якщо ви пам’ятаєте, був такий поручик Непомнящій, котрий зі своїм конем Сірком стартував у Владивостоці й доїхав до Санкт-Петербурга. Де отримав з рук російського імператора орден Св. Ганни 3-го ступеню.

- У країнах НАТО проект, здійснений вами, напевно був би щедро профінансований. Та й виконавець, що ризикнув поодинці протопати 17 тисяч кілометрів, матеріально теж скривджений не був би...

- У пострадянських країнах ситуація інша. Найбідніша галузь - це наука. Хтось у пошуках кращої долі давно працює на Заході; а ті, хто залишилися, істинно творчі люди, не навчені заробляти грубі гроші.

Політики й військові мені нецікаві. Свою тему я розробляю не для них, - для людей. Вдумайтеся: скільки разів, - навіть цього літа - люди гинули, падаючи зі скелі або від потрапляння каменю?! Військових, до речі, з-поміж них не було, бо навіть у кадетських училищах хлопчиськ учать ухилятися від небезпечних предметів.

Моє переміщення у просторі без допомоги техніки - уже допомога людству. Я не маю ніяких надприродних якостей, за якимись факторами фізіології я аж ніяк не краще інших. Проте незнайомі мені люди, навіч переконавшись у тім, що я пройшов, скажімо, від Владивостока до Новосибірська, ночуючи в наметі в тайзі, мимоволі замислюються. У тому числі над власними можливостями.

- Ви підраховували витрати на щойно завершену експедицію?

- Тільки стартова сума – біля $20 тисяч на 37 000 км від Владивостока до Києва. До неї включені кілька наметів, устаткування, спеціальне спорядження плюс трохи грошей аби купити щось із їжі вже в дорозі. Досягши якось міста, не ночую в готелі; хоч якась економія виходить...

- Весь свій нехитрий скарб ви перевозите на спеціально сконструйованому візку.

- Я його створив не стільки як необхідне для пішого переходу спорядження, скільки з метою продемонструвати зручність цього технічного пристосування для можливих міграцій. Фактично він придуманий для майбутніх біженців.

Вантажопідйомність його близько 120-130 кг. Він легко збирається. МНС може доставити тисячі таких візків у той регіон, де проблеми в людей. Звичайного транспорту для цього не вистачить, а от такі візки - допоможуть.

У будь-який момент, у будь-якому регіоні може трапитись надзвичайна ситуація, що потребуватиме швидкої масової міграції. Тож в разі природних катаклізмів населенню треба допомогти якнайшвидше дістатись безпечного майданчика.

- Де, у яких широтах було найскладніше йти?

- Світ так улаштований, що виживати завжди важко ... серед своїх. Я саме вивчаю ситуації, які не дозволяють нам бути єдиними. Усе починається з родини. Ми втрачаємо найближчих родичів і знаходимо їх серед людей, які раптом виявляються набагато ближчими, ніж біологічні родичі. Вони вміють прощати (це головне), вони не бачать тих помилок, які бачать родичі...

НАМ ТРЕБА ПОВЕРНУТИ ІНСТИТУТ СОВІСТІ

- Нам треба повернути Інститут Совісті, що не існує усередині людського суспільства. Для того щоб люди починали розуміти, як потрібно жити. Починати треба із простого.

Один раз в Уфі мене запросили почитати лекції декільком академічним групам екологів. У цей момент ректор кинув сигарету повз урну. Я сказав: «Я не буду читати, тому що ректор сам не знає!..»

Усе починається не з розливу нафти в океані, а з кинутого мимо «бичка». Або фантиків, які повз урну кидають діти, що йдуть. На перший погляд, ніби нічого й не трапилося?

У цьому зв`язку мені подобається метод, застосовуваний у сучасній Білорусії. Так, ми звикли називати «бацьку Лукашенку» «останнім диктатором Європи». Але цей «диктатор» таки винайшов варіант! Нехай і «силовий». Міліція там стежить буквально за кожним громадянином. Я бачив чоловіка, що намагався кинути сигарету. Спочатку він довго озирався по сторонах, куди б її викинути. Потім загасив у власних руках (!!) і... став шукати урну.

- Наразі в Україні суб’єктами “силових акцій” доморощених скінхедів стають представники Азії та Африки. В якості ключового аргументу скіни називають ніби існуючу небезпеку зараження підростаючого покоління українців суто „африканськими” чи „арабськими” видами стафілококу, які нібито здатні швидко заподіяти дитячому здоров’ю непоправної шкоди. Інша „мішень” цих угруповувань – люди без визначеного місця проживання...

- Сьогодні в цьому сенсі змінити щось дуже складно. Тому що ніхто не буде виконувати рекомендації, викладені в численній літературі, навіть якщо вони - єдино правильні.

Цивілізація в загальному не готова до дуже багатьох викликів. Аби людина могла виходити із цих ситуацій і уникати їх, треба не тільки народити її, нагодувати й купити їй одяг/взуття. Її треба виховувати. Багато країн у світі дійсно перебувають на рівні, дуже віддаленому від справжнього соціального виховання.

Якщо ж звернутися до бомжів... Вибачте, бомжі - це наше породження, це не інопланетяни, що прилетіли казна-звідки. Можливо, ці люди просто слабкіші за інших, не змогли нормально вижити в цій системі й знайшли собі віддушину в такому способі життя. Дехто їх начебто заперечують, відносять на рівень «покидьків суспільства».

На мій погляд, це люди, котрі постраждали передовсім від нашої байдужності (у момент, коли ми почали виживати в період «перебудови»); адже такого явища в часи існування «соціалістичного суспільства» не було...

У кожному з нас живе та частина, що могла б допомогти впоратися із цим явищем. І потрібно, знову ж, починати з виховання в людях милосердя. Воно важливіше, ніж якісь тверді правила. Я бачив, як це робиться в Росії, де намагаються бомжам знайти саме ту справу, що їм ближче всього. Всі ці нічліжки, медичні огляди - звичайно, добре; однак треба волати саме до людей, до їхньої вихідної творчості, що є в кожної людини. Так, це дуже складно. Але якщо цим не займатися, ми й надалі зазнаватимемо постійних поразок.

Кожна людина повинна бути помічена у цьому житті.

Що стосується мігрантів, - учені давно довели, що на світі немає розумних і дурних рас, усі є людьми гідними, мають плоди інтелекту, як мінімум первинну духовність. Все залежить від виховання, від лідерів, які або піднімають нас в атаку проти інших, - або щоб допомогти іншим.

Ми зараз вступили в період, коли людина просто повинна замислитися над суспільством у цілому. Не ділити людей за кольором шкіри.

Зараз, в XXI столітті, ганебно думати про те, що хтось голодує. Сучасна цивілізація стоїть на такому рівні, що їжа повинна бути скрізь і завжди, щоб її пошук не принижував людину, не перетворював її на бидло.

- Останній місяць переходу з Владивостока до Києва ознаменувався неймовірною жарою. І як ви її тільки витримували?!

- Я був готовий і до цього випробування. Звичайно, іти довелося в масці, у день - не більше 5 км. Хоч за нормальних природних умов долаю 30-35 км.

ЯК ВИЖИВАТИ ПІД ЧАС СПЕКИ

- Що б ви порадили жителям України з огляду на безсумнівне повторення аномалії наступного року?

- Якнайменше показуватися на сонці в сильну спеку. А ще - підготувати відповідний одяг і головний убір, що носити просто обов`язково. Неважливо, чи буде це бандана або панама. Тільки б не відкрита голова! Інакше можлива раптова втрата свідомості.

Я б рекомендував усім носити бурнус. Бандана - вона обтягає й при стисканні йде нагрівання. У бурнусі цього нема, він вільно пропускає повітря. Весь Близький Схід - араби, євреї - носить такий одяг.

Людям у віці від 20 до 30 років варто пам`ятати: у спеку можлива зупинка серця, тому що організм саме переходить у нову біохімічну систему. Про це мало говорять, на жаль.

2 роки - і ми міняємо внутрішню формацію. З`являються якісь болячки. Але ми із цим не хочемо погодитися й за звичкою продовжуємо поглинати морозиво.

- Чого іще не треба є під час спеки?

- М`яса. Бажано взагалі не їсти жири. Не пити солодкого. Для спеки чудово підійдуть фрукти й овочі. Ідеальний варіант - свіжа капуста. Візьміть шматочок її й погризіть, - вам після цього не захочеться пити. Прийшли додому - з`їжте овочів. Краще не смажених, а відварених.

- А якщо людина займається спортом і без м`яса обходитися не може?

- Тоді для жаркого періоду вживайте м`ясо птиці.

- Нежирна яловичина забороняється?

- Яловичина небажана: її структура дуже складна. От у зимовий період, на початку холодів, при дуже сильних морозах її, звичайно, варто їсти. До зимової їжі відносяться також важкі продукти на кшталт картоплі.

- А що краще пити у спеку?

- Воду. Якщо тільки ви не потрапили в ситуацію із Сахарою. Там піде її інтенсивна перегонка й швидкий відхід з тіла. Тому в пустелі, навпаки, треба зберігати воду в організмі. Простий спосіб: взяти в рот камінчик, буде виділятися слина.

Раджу також поспостерігати, як діють у спеку інші живі організми. У тварин існує інстинкт самозбереження. Якщо почалася спека, тварина ховається від сонячних променів. А не навпаки. Візьміть практику Африки - там ніхто не рухається вдень. Усе переноситься на нічний час.

Якби ж в період спеки хоча б на час екстремальності змінити так, щоб усе працювало вночі, а вдень перебувало в стані спокою!.. Люди в цьому випадку не будуть втрачати вологу, збережуть інші можливості, а головне - не будуть умирати через втрапляння в такі от екстремальні умови. Не думаю, що при такому варіанті з`являться якісь незручності. Будь-який живий організм вчиняв так ще з найдавніших часів.

- Що б ви порекомендували для холодної пори року?

- У часи низьких температур я не раджу потіти. Рухатися треба так, аби волога виділялася рівномірно.

Зверніть увагу: через півтори-дві години у вас між верхнім одягом і одягом, що ближчий до тіла, утвориться конденсат (або іній). Не заходьте з ним у приміщення! Спочатку зніміть верхній одяг і щіткою зніміть із одягу й з куртки конденсат; тільки після цього входіть. Позаяк якщо це охолоне на вас, ви неодмінно простигнете або занедужаєте пневмонією. Можливо, переохолодитеся на смерть. Конденсат узимку є навіть у взутті.

З досьє УНІАН. Сергій Іванович Гордієнко народився в Мурманській області. У 2 класі середньої школи записався до гуртка спортивного орієнтування. З 1971 року Сергій Гордієнко бере участь у сплавах по гірських річках Сибіру й Російської Півночі. В 1988 році керував всесоюзною лижною комсомольсько-молодіжною експедицією з Кольського півострова на Соловки, за що удостоєний Знака Пошани ЦК ВЛКСМ. В 1990 році керував проходженням якутської ріки Иркан комплексною експедицією майстрів туризму. У 1992 році керував експедицією до Приполярного і Полярного Уралу, результатом якої став фільм про північних шаманів і культи. 1993 рік - лижна експедиція до островів Ізвєстій ЦІК у Карському морі, піший перехід через тундру Таймиру. 1995 рік - автономний лижний перехід з островів Північної Землі до Північного полюса за планом навчань МНС Росії. 1996 рік - участь у першій українській антарктичній експедиції; лижний одиночний перехід по Антарктиці довжиною 1500 км упродовж трьох місяців. 1998 рік - перехід з Північної Землі через Північний полюс у Канаду. 1999-2000 роки - експедиції в Південну Америку, одиночний перехід від Вогненної Землі до Мексики. 2001 рік - одиночний перехід по Сахарі з Марокко до Єгипту. Почесний член Географічного товариства США. Майстер спорту СРСР з водного туризму. Дійсний член ЮНЕСКО. Одружений. Дружина Наталя Іванівна, за освітою біохімік та економіст, раніше працювала Республіканському інституті кукурудзи. Зараз трудиться в одному з дніпропетровських банків. Старша донька Вікторія – хірург-ветеринар приватної ветеринарної клініки. Молодша, Аліса, закінчила Київський національний університет культури і мистецтв.

Олег БАЗАК, для УНІАН-Права людини